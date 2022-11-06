史上唯一！故宮國寶10年前被「故意剪開」　密件隱匿也沒送政風

▲清朝文物「黃河蘭州浮橋圖」10年前遭人為剪開。（圖／翻攝國家文物資產網）



記者杜冠霖／台北報導

日前故宮傳出3件國寶毀損，馬政府時期故宮院長馮明珠痛批人為損壞史無前例。但有故宮內部人員向立委透露，故宮一件文物《黃河蘭州浮橋圖》（1862-1867）在10年前，因為裝不下展示櫃，曾被當時一名林姓科長要求左右兩側裁掉一部分，此事密件陳報給馮明珠後，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更未對外公開。

對於故宮國寶遭到人為蓄意毀損，立法院教育文化委員會的民進黨立委林宜瑾指出，《黃河蘭州浮橋圖》（1862-1867）今年依文資法指定的重要古物，卻在10年前為了塞進展示櫃，故宮人員蓄意把畫作「剪開」，受到人為故意毀損。

林宜瑾指出，當時故宮的林姓科長，在籌辦展覽過程中，發現展櫃尺寸較小，容不下「黃河蘭州浮橋圖」，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

對於文物遭人為損毀，林宜瑾表示，時任院長馮明珠知情不報，林科長恣意破壞古物的行為，直到事後遭發現，典藏單位才用密件陳報給當時的院長馮明珠。

林宜瑾指出，馮明珠獲報後卻隱匿了這件事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開，「馮院長日前卻對外說，人為毀損史無前例，請教馮前院長是忘記了還是害怕想起來？」

林宜瑾要求，故宮應徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

林宜瑾指出，老字號故宮有太多的積弊，到了現任吳密察上任後才一一改正，「我嚴正要求，文物毀損的通報機制要即刻改正，引進全民監督，讓大家一起來守護全人類的珍貴資產。」