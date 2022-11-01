故宮3文物破損「立委出手了」！教育文化委員會將實地考察

▲鄭正鈐安排行程，教育及文化委員會7日將前往故宮實地考察。（資料照／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

故宮博物院3件文物遭到損毀，院方10月31日將調查報告送至立法院，國民黨立院黨團要求，行政院長蘇貞昌應成立專案小組調查。對此，立委鄭正鈐也將安排行程，教育及文化委員會7日前往故宮實地考察，進一步了解文物的保存、管理狀況。

在故宮的調查報告當中，編號「007167」的康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、編號「16896」的弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗的破損無人員疏失，政風室已完成調查報告、送至立法院教育及文化委員會一眾立委的辦公室。

▲▼故宮3件文物破損，引起廣泛關注。（圖／故宮提供）



對此，國民黨立委陳以信1日質疑，依據相關管理要點，院方發現文物損傷、損失後，單位要立刻陳報、查明細節，並依照權職處分，為何故宮要隱瞞？

陳以信還說，這起案件是「國際級醜聞」，行政院長蘇貞昌聽後也表達認同。蘇貞昌表示，若委員認為事實還不權，他也會進行了解，是否要成立專安小組，則待後續斟酌。

此外，藍委鄭正鈐是教育籍文化委員會號召集委員，此次故宮文物毀損的意外發生後，教育籍文化委員會的會議議程安排了實地考察，7日將前往故宮，查看庫房文物的保存、管理狀況。

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