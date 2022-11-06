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許昭興打3政見！永和新生地「該普設2機構」　蕭蒼澤推公辦都更

▲▼ 新北永和大陳地區單元3公辦都更案，許多老屋屋齡都超過40年,永和大陳社區,永和大陳都更案,公辦都更,新北鳥瞰,永和鳥瞰,永和房市,新北房市,新北房產,永和房產,永和都更。（圖／新北住都中心提供）

▲新北都市更新案—永和大陳單元3，預計2027年完工。（圖／新北住都中心提供）

記者周亭瑋／綜合報導

九合一大選不斷逼近，新北第七選區（永和區）市議員候選人們紛紛端出政見牛肉，民進黨許昭興就主打3政見，直言永和區最需要關心的，莫過於老人與婦幼問題；而台灣維新黨蕭蒼澤也推公辦都更，強調「政見一定要最接地氣的。」

許昭興表示，永和是比較早開發的地區，老舊房舍非常多，且都更速度緩慢，「我認為政府應該主動介入、主動關心，放任實施者跟民眾協調，曠日廢時...動輒10年、20年的比比皆是，所以我主張加速推動公辦都更的進程，同時建立自辦都更、整合輔導的機制。」

▲許昭興、蕭蒼澤、陳鴻源。（圖／翻攝自臉書）

▲許昭興喊話，要增設日照中心及托育中心。（圖／翻攝自臉書／許昭興）

她提到，永和是老化程度相對高的地區，長者非常多，「因此日照中心一定要增加，目前只有兩所，然而排隊的就有超過百人。」

另外，在托育方面，中籤機率相當低，很多父母都抽不到籤，許昭興直言，「我們托嬰中心的間數真的太少了，若我當選後，會強力要求我們市政府，在大陳都更的區域（永和新生地），普設日照中心、托育中心，讓長輩及幼兒能得到更好的照顧。」

▲許昭興、蕭蒼澤、陳鴻源。（圖／翻攝自臉書）

▲蕭蒼澤主打居住正義。（圖／翻攝自臉書／蕭蒼澤-新北市永和區議員候選人）

而蕭蒼澤也主打居住正義和長照服務，他表示，年輕人的居住問題，還有很多改善的空間；而長照方面也要一條龍，包括醫療單位，甚至是臨終前的服務，「其實政府也有難處，怕被人家告圖利罪，所以政府也不敢去完成這些應該做的事，只有透過我們，逐步來把它落實，讓人民真正的聲音可以讓政府聽到。」

▲許昭興、蕭蒼澤、陳鴻源。（圖／翻攝自臉書）

▲陳鴻源不斷在推動，城鄉特色產業的轉型。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

值得一提的是，國民黨市議員參選人、現任新北市副議長陳鴻源也在臉書分享，任期內的諸多貢獻，像是積極推動區域特色，公私協力合作模式，協助在地企業創新經營群聚共好，打造具有特色魅力的明日家園；不僅如此，他也積極爭取提案環狀捷運路網，開通秀朗成功路線、中和公館線，為永和在添增捷運路網。

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