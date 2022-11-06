一級保育類「食蛇龜」爬進候選人競總　好兆頭！野放前鄉親搶看

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民村長候選人翁永德成立競選總部，場地整理時意外發現一保育類食蛇龜藏身雜物堆，隨即通知嘉義大學兩棲生物研究社協助回收野放。但保育類烏龜出現在自家庭院，消息一出引起當地民眾搶在被野放前一睹神蹟，也說是神明派來替候選人助力。民俗專家廖大乙表示，對於候選人而言是吉兆，嘉義大學生物資源系主任許富雄及當地信仰中心「楓帝宮」主委翁嘉平也對這機率微乎其微的情況做出說明。

▲烏龜跑進裕民村長翁永德競選總部，讓候選人相當開心，當地村民也覺得是好兆頭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲烏龜被確認為一級保育類食蛇龜。（圖／記者唐詠絮翻攝）

翁永德表示，自家距離鄰近農地水池都有1、2公里以上距離，加上庭園四周多為水泥牆，水溝也遠比烏龜小，但烏龜卻被發現在自家庭園，確實要爬相當一段距離，讓他跟鄰近村民都意想不到，因為難度實在太高。遽聞烏龜到家是好事，本來希望可以留下來養，但得知該烏龜屬於一級保育類，只好通知相關單位協助野放，心裡雖然不捨，但還是希望牠被野放後可以繼續存活下去。

▲嘉義大學生物資源系主任許富雄。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許富雄表示，搶入候選人民宅的烏龜是一級保育類的食蛇龜，台灣有5種原生烏龜，3種是保育類，數量相當稀少，民眾若在戶外看到他們盡量不要驚擾牠們，若是牠們有不良狀態如受傷，可以向地方政府農業局、建設處通報，也由於台灣歸類稀少，呼籲大家一同關注。

▲在地信仰中心楓帝宮主委翁嘉平(圖左)，對於候選人總部出現廟宇神尊「腳力」烏龜，還是保育類直呼奇蹟。（圖／記者翁伊森攝）

翁嘉平表示，候選人競總所在地信仰中心楓帝宮祀奉楓樹尊王及玄天上帝、五穀王及土地公、虎爺，及太子爺，而民間傳說玄天上帝腳踏蛇龜，蛇龜更被稱為玄天上帝「腳力」，候選人總部成立時發現的還是數量極少的保育類烏龜，可說是奇蹟、好兆頭。