酒駕男拒檢逆向闖紅燈…警拔槍喝令下車！下秒車子滑行撞路燈　

▲員警拔槍喝令盧男停車受檢。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

實在誇張！高雄一名無業的30歲盧姓男子6日上午7時50分，開著一輛白色轎車停紅燈，剛好被巡邏員警看到他正在抽菸，於是要求熄火配合攔查，盧男還說「好好好」，沒想到一靠停竟踩油門加速逃逸，過程還闖紅燈、逆向，經警方拔槍喝令才乖乖下車，但車輛竟自行滑行撞上路燈；盧男酒測值高達0.76毫克，被直接移送地檢署偵辦。

警方表示，當時五福二路派出所巡邏警組行經青年一路與復興二路路口時，見一汽車駕駛邊駕車時抽菸違規，可依道交條例31-1第1項第3款，開罰600元，員警便上前示意攔查，盧男起先假意配合盤查，隨即踩油門加速逃逸。

▲▼盧男竟一個緊張自撞路燈。（圖／讀者提供）



而這過程中盧男大膽紅燈左轉及逆向行駛，開到五福、光華路口時，因前方車流受阻，員警依法拔槍喝令盧男停車受檢，並強勢帶下車，沒想到盧男竟因過度緊張，車輛自行滑行致擦撞到路口路燈桿，還好這起事件沒有造成其他人受傷。



警方指出，對盧男實施酒測，酒測值已明顯超過法定標準，高達0.76毫克，遂依法逮捕，並針對危險駕車開罰6000-24000元、不服稽查取締罰10000-30000元，酒駕部分，於偵訊後，依刑法公共危險罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲警方對盧男實施酒測，酒測值已明顯超過法定標準。（圖／讀者提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。