愛妻睡了他哥哥！新郎婚禮目睹「2人激吻」　崩潰：見父母就搞上

▲國外一名男子結婚時，目睹哥哥和新娘激吻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

國外一名新郎在婚禮上目睹，親哥哥在親吻新娘時，距離非常靠近，而且太過熱情，因此開始懷疑2人有染，多年後果然抓到出軌鐵證。他崩潰質問才知道，早在自己把妻子帶回家「見父母」後不久，兄長及妻子就展開不倫戀。

新郎投書《每日星報》讀者信箱「JUST JANE」表示，他婚禮後質問哥哥和老婆，2人卻矢口否認，還說「你瘋了！」他當下不再追究，但蜜月期間卻發現，妻子大多數時間都看著手機發笑。

新郎提到，3年前他哥哥一度搬到杜拜工作，老婆當時悶悶不樂好一段日子。如今，他抓到2人在汽車後座親熱，妻子終於承認並道歉，但哥哥甚至不願直視自己的眼睛，「我究竟做了什麼，落得這般下場？」

專欄作者奧戈爾曼（Jane O'Gorman）回應，「非常遺憾，你的婚姻打從一開始就註定毀滅。不論出於什麼原因，你老婆在明知自己愛上你親哥哥的狀況下，依然嫁給了你。」

奧戈爾曼鼓勵男子向前邁進、追求夢想，並且做個更有度量的人，「我看不出這段虛假的婚姻還能挽救什麼……但不能讓這個遺憾把自己變得怨恨苦澀，好好療傷並且再次去愛，未來要更相信你的直覺。」