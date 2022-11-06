北市藍綠白辯論會交鋒　學者點一關鍵：蔣萬安略勝一籌

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市藍綠白辯論會交鋒　游梓翔點一關鍵：蔣萬安略勝一籌

▲▼ 1105 台北市長選舉辯論會記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安 。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市長選舉電視辯論會5日剛落幕，針對藍綠白三強的表現，世新大學教授游梓翔分析，三人都非常優秀，政策互有往來，所以若由形象分數決定觀眾的感受，這就有明顯差別，從申論時的表現，可以看出國民黨台北市長候選人蔣萬安略勝一籌，現場沒有讀稿機，候選人只有手上的講稿，但蔣萬安眼睛幾乎都看著前方，這就代表他很努力準備，有消化自己談話的內容。

游梓翔於《TVBS戰情室》表示，其實大家都非常優秀，是滿精彩的辯論，都很用心，辯論打得滿麻花的，就是觀眾剛覺得一個候選人不錯，另一個就也有好表現，但從呈現的方式，就可以看出不一樣，蔣萬安看稿看得最少，民進黨的陳時中則完全是個對照組。

游梓翔說，陳時中可能總統蔡英文上身，他不斷看他手上的稿子，就算你講很動人的話，因為你一直看稿子，就是提醒民眾你這可能只是幕僚很會寫的演講稿，這吃了很大的虧。

至於無黨籍的黃珊珊，游梓翔分析，屬於政策導向，但電視辯論會一個問題，就是太政策會偏冷，全程仔細聽才會覺得不錯，所以整體比起來會氣勢高低會有差別，因此若要評分，蔣萬安很認真，表現略勝一籌，第二名則是黃珊珊，第三名為陳時中。

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