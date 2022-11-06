小英發言人選情告急！跌出安全名單　張志豪遭政論名嘴分票

▲張志豪爭取連任陷入苦戰。（圖／翻攝自張志豪臉書）



記者陶本和／台北報導

選戰最後倒數，根據民進黨內部民調顯示，新北市中和區市議員選情出現變化，曾任蔡英文發言人的現任議員張志豪跌出安全名單外。對此，熟悉地方的人士表示，張志豪目前遭遇「陸空夾擊」局面，除面對「高民調等於穩當選」的不利耳語衝擊，也受到同屬年輕形象的政論名嘴李正皓分票。

新北市中和區11名議員候選人，應選6席，根據民進黨內部最新民調顯示，無黨籍的李正皓暫時以0.1%領先現任議員張志豪，排名第六，成為安全名單內最後一席。地方人士表示，張志豪在上屆獲得林江派的全力支持下，也僅以第五名吊車尾的方式當選；而此屆張志豪票源遭到初選高民調耳語攻擊，選票遭到嚴重瓜分，另外張志豪也面臨無黨籍的政論名嘴李正皓瓜分票源。

地方人士分析， 2020年代表親民黨參選中和區立委失利後的李正皓，近兩年都在政治光譜較偏本土的電視台擔任政論節目來賓，於節目上的批評藍白兩黨的言論。此次李正皓以無黨籍身分參選議員，讓中和的民進黨支持者，將其當成「綠營新人」看待，因此獲得更多原屬於民進黨支持者青睞。

中和地方人士表示，張志豪當選後爭取地方建設不遺餘力，議會質詢的專業程度大家有目共睹，此次因為「恩恩案」，屢屢跟新北市長侯友宜槓上，所以在黨內初選中，以不錯的成績出線。然而，中和藍大於綠的選民結構，僅有兩席空間的民進黨在此次高額提名的情況下，張志豪自然成為黨內選將挖票對象，近日更受民調最高穩當選的耳語攻擊，如果不即時因應，大選結果可能會成為落選頭。