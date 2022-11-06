正妹網紅學印度人「恆河淨身」　上岸1小時病倒

記者張靖榕／綜合外電報導

日本一名旅遊YouTuber疫情後赴印度拍片，到全球知名的恆河體驗當地的淨身習俗，在人群中她也捏住鼻子蹲進水裡洗臉，結果上岸後不到一小時，身體就出了狀況。

▲Megu到恆河淨身後大病一場。（圖／翻攝自YouTube「めぐみこ / Megu」）

綜合外電報導，日本22歲女網紅Megu自稱喜歡挑戰「極限旅遊」，頻道影片全是她到世界各地深度旅遊的內容。她日前上傳遠赴印度恆河淨身的影片。

畫面中Megu跟著眾人來到河邊，脫下鞋後雙手合十，下階梯走進水中，水位高度大約在大腿處，接著她捏緊鼻子防止病菌從鼻孔侵入，閉眼蹲入水中浸泡全身來回三次，不斷用河水洗臉，並面向陽光處撈起水後再打開雙手讓水落下，有洗淨罪惡等象徵意義。

結果上岸才不過一個小時，Megu就出現全身不適，身體發冷外，疼痛從鼻子一路蔓延至喉嚨深處，接著出現發燒等等重感冒症狀，但2天後就消退了。

Megu提醒大家，自己在淨身前已做好生病準備，但即便經歷過多次食物中毒，也在條件極差的海上貧民窟待過好幾個月，她仍然不敵恆河的威力，而且過去有過不少變形蟲入侵人體引發疾病甚至死亡的案例，提醒觀眾審慎評估自身狀況，不要輕易模仿。