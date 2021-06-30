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印度雨季恆河沖出逾150具遺體！　村民憂任漂流會爆發新致命疾病

▲▼印度疫情｜雨季洪水來臨　沖出恆河沿岸數百屍體。（圖／路透）

▲警方派出汽艇在岸邊打撈漂浮的遺體。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情嚴重的印度近日迎來雨季，上漲的恆河開始從上游沖刷出大批COVID-19死者遺體，簡單包裹的遺體在河面上漂浮的景象駭人，讓人憶起4、5月疫情最嚴重時，火葬場忙得無法應付，許多家屬將遺體直接扔棄河中或淺埋岸邊的悲哀決定。儘管當局已派員打撈，但範圍難以覆蓋這條長近2500公里的大河，不少人也擔心疫情會透過此方式再傳播。

印度今年3月後再掀嚴重疫情，從醫院拒絕收治、醫護放棄病人集體出逃、氧氣瓶大缺貨到火葬場緊急加開再加開卻仍無法應付大批等待火化遺體，每個環節都因短時間內量能超載而近乎失靈。4、5有大量病歿者遺體被淺埋在恆河邊，肉眼即可看見被埋在泥沙下的死者，而隨著6月印度雨季開始，問題再次「浮現」，印度教聖城之一的阿拉哈巴德（Allahabad）官員告訴《法新社》記者，過去3個月該地河岸邊已飄來至少150具遺體，全數被打撈上岸在岸邊火化，官方搭起的柴堆也準備好火化接下來飄過的其他遺體。

官員指出光是在阿拉哈巴德沿岸就有600具遺體被淺埋岸邊，但當地人認為只是冰山一角，實際上被埋的遺體數量龐大得多，他們憂心接下來數周湍急的河水會沖出更多遺體。當地人表示，火葬費用負擔重，平均逾7000元盧比（約新台幣2700元），再加上大量遺體待火化，火葬場早已無法負荷。

在火葬業工作的船夫坎德爾（Sonu Chandel）表示，病歿者家屬將遺體埋在岸邊的景象令他觸目驚心，看見窮人因無法負擔火葬費而在岸邊草草埋葬心愛的家人，令他感到悲哀，但上漲的河水讓情況變得更糟，「我總是會害怕水位上升後，我的槳會打到，或是船會壓過死者的遺體。」雨季將持續到10月。

▼火葬業者在岸邊推起柴堆焚燒因淺埋被沖刷進河中的遺體。（圖／路透）

▲▼印度疫情｜雨季洪水來臨　沖出恆河沿岸數百屍體。（圖／路透）

▲▼印度疫情｜雨季洪水來臨　沖出恆河沿岸數百屍體。（圖／路透）

▲▼印度疫情｜雨季洪水來臨　沖出恆河沿岸數百屍體。（圖／路透）

▼數百具遺體被淺埋岸邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度疫情嚴重，雨季來臨後恆河出現大量漂浮遺體。（圖／達志影像／美聯社）

人們擔心若這些遺體沒有被打撈上岸的話，那已經污染嚴重的恆河將會變得「更毒」，居民甚至害怕會引發致命的疾病，日前甚至看見鳥類和野狗在岸邊啃食浮腫的遺體，他們認為政府必須祭出對策，因為也只有政府有能力處理這種等級的事。警方和國家災難救援團隊現在已在河上進行巡邏和打撈作業；當局表示派駐2騷船沿河岸邊打撈遺體，但在過去幾天成效並不高，因湍急的洪水使作業變得困難。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，印度目前累計確診數為3031萬6897例、39萬7637死。然而實際死亡人數更多，《紐約時報》上月即報導認為實際死亡人數可能來到160萬例，另有其他機構認為由於官方篩檢數量過少，諸如醫院量能過載拒收病患等，實際病例和死亡黑數相當龐大，官方數據可能只有實際染疫人數的10％以內。

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