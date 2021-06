印度雨季恆河沖出逾150具遺體！　村民憂任漂流會爆發新致命疾病

▲警方派出汽艇在岸邊打撈漂浮的遺體。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

疫情嚴重的印度近日迎來雨季,上漲的恆河開始從上游沖刷出大批COVID-19死者遺體,簡單包裹的遺體在河面上漂浮的景象駭人,讓人憶起4、5月疫情最嚴重時,火葬場忙得無法應付,許多家屬將遺體直接扔棄河中或淺埋岸邊的悲哀決定。儘管當局已派員打撈,但範圍難以覆蓋這條長近2500公里的大河,不少人也擔心疫情會透過此方式再傳播。

印度今年3月後再掀嚴重疫情,從醫院拒絕收治、醫護放棄病人集體出逃、氧氣瓶大缺貨到火葬場緊急加開再加開卻仍無法應付大批等待火化遺體,每個環節都因短時間內量能超載而近乎失靈。4、5有大量病歿者遺體被淺埋在恆河邊,肉眼即可看見被埋在泥沙下的死者,而隨著6月印度雨季開始,問題再次「浮現」,印度教聖城之一的阿拉哈巴德(Allahabad)官員告訴《法新社》記者,過去3個月該地河岸邊已飄來至少150具遺體,全數被打撈上岸在岸邊火化,官方搭起的柴堆也準備好火化接下來飄過的其他遺體。

