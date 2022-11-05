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德國總理首訪北京　德中關係有轉冷跡象

▲▼德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪北京，與中國國務院總理李克強合照。（圖／路透）

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪北京，與中國國務院總理李克強合照。（圖／路透）

文／中央社

德國總理蕭茲上任後首度訪問北京，觀察家指出此次出訪的時間點不佳，德中經貿關係有轉冷跡象，民調也顯示多數德國民眾不信任中國。

去年12月就任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日首度出訪中國，先後會晤中國國家主席習近平和國務院總理李克強。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發近3年來及中共20大落幕後首位訪問中國的西方領導人，受到高度矚目。

德國「商報」（Handelsblatt）評論說，與過去德國總理訪問相比，北京這次的控制要嚴格許多，蕭茲和李克強的記者會直到開始前最後一刻，中方才表示因「時間因素」不開放記者提問，可見中國口口聲聲稱德國是夥伴，讓步的意願事實上在降低。

評論還指出，過去德國總理出訪北京，兩國企業代表都會簽署金額龐大的合約，這次完全沒安排，德國企業代表與外界隔離，連拍照的機會都沒有，可見德中關係有轉冷跡象。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Merics）總裁胡謐空（Mikko Huotari）接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問表示，蕭茲在嚴苛的防疫條件下首度出訪北京，與中國領導人互動算不上真誠，從這點來看，他促成中國反對俄羅斯用核武威脅，算是此行的「小小成就」。

胡謐空分析，照中共官媒宣傳，蕭茲是眾多外國元首來訪的其中一人，被視為是民主國家的代表，可見北京藉德國總理來訪向國內展現西方仍信任中國，中國沒有被孤立。

▲▼德國總理蕭茲訪問中國大陸，並與習近平會面。（圖／路透社）

▲德國總理蕭茲與習近平會面。（圖／路透社）

蕭茲出訪北京正值20大剛結束的敏感時間點，引起不少質疑，「慕尼黑安全會議」（Munich Security Conference）主席霍伊斯根（Christoph Heusgen）也認為這次出訪的時間點不佳。

這位資深外交官批評，選擇中國剛重返毛澤東獨裁的此刻出訪，而且德國正試圖減少對中國的依賴，竟率企業代表團去，釋放錯誤的訊號。

由於新疆維吾爾人受到的迫害、對台灣的軍事威脅、無所不在的監控、與侵略烏克蘭的俄羅斯結盟等因素，德國社會對中國的觀感近年有很大的改變，多數德國人視中國為威脅。

據全國最重要電視台「德國電視一台」（ARD）在蕭茲出訪前的民調，僅9%民眾信任中國，不信任的比例高達84%，與俄羅斯相當，近2/3民眾同意中國對世界安全構成威脅。

儘管中國已連續6年位居德國最大貿易夥伴，僅10%的民眾支持德國擴大與中國的經貿合作，多達一半認為應該要減少。

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