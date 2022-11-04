德國總理蕭茲見習近平　強調「反對脫鉤」願與陸深化經貿合作

▲蕭茲與習近平會面。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日訪問中國大陸，並與大陸國家主席習近平會談，他強調，中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鉤」，願同中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作。

根據《新華社》報導，蕭茲在會談中向習近平表示，今年恰逢德中建交50週年，「我很高興應邀訪華，同你就德中關係和共同關心的重要問題進行深入溝通。感謝你介紹了中國的發展前景。」

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蕭茲說，當前國際形勢複雜嚴峻，歐洲大陸也面臨前所未有的新挑戰，中方在應對氣候變化、保護生物多樣性、抗擊新冠肺炎疫情、應對糧食危機等很多全球性問題上發揮著重要作用，德方希望同中方保持溝通協調，更好維護地區和世界的和平與安全。

蕭茲強調，中國是德國和歐洲的重要經貿夥伴，德方堅定支持貿易自由化，支持經濟全球化，反對「脫鉤」，願同中方繼續深化經貿合作，支持兩國企業相互赴對方開展投資合作，「德方也願同中方就雙方立場不一致的問題交換意見，增進了解和互信，努力穩定、鞏固和發展德中關係。」

蕭茲還說，世界需要一個多極化的格局，新興國家的作用和影響值得重視，德方反對搞陣營對抗，政治家有必要為此負起責任，「德方願為推動歐中關係發展發揮應有作用。」

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習近平則說，政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護。他並特別提到了德國前總理施密特（Helmut Schmidt），稱佩服施密特的一個觀點，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別。」強調中德應相互尊重，照顧彼此核心利益，堅持對話協商，共同抵制陣營對抗、泛意識形態化等因素干擾。

習近平指出，過去50年，中德務實合作持續深化，雙邊貿易規模增長近千倍，服務了兩國經濟社會發展，雙方要繼續做大共同利益的「蛋糕」，在拓展傳統領域合作潛力的同時，激活新能源、人工智能、數字化等新領域合作活力，「希望德方同中方一道抵制保護主義，讓兩國合作成果更好惠及兩國民眾。」

習近平強調，中歐關係關乎全球格局穩定和亞歐大陸繁榮，值得雙方努力維護好、發展好，「中方始終視歐洲為全面戰略夥伴，支持歐盟戰略自主，希望歐洲穩定繁榮，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。」

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另外，兩人也談及了俄烏情勢，習近平說，中方支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架，「當前形勢下，國際社會應該共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件。」

習近平還說，要共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐大陸出現核危機；共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受到干擾，損害全球經濟復甦特別是發展中國家經濟財政穩定；共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

蕭茲此次訪問中國大陸將重點放在經濟，從訪團名單中可以發現，多家德國龍頭企業的CEO都在其中，包含福斯汽車的奧博穆（Oliver Blume）、西門子的博樂仁（Roland Busch）、BNT的吳沙忻（Ugur Sahin）、默克集團的葛麗鶴（Belen Garijo），以及德意志銀行的索英（Christian Sewing）等。

不過，蕭茲此次訪團陣仗雖大，除了會見習近平外，也將會見大陸國務院總理李克強，但停留的時間卻非常短，預計同日晚間就會離開北京返回德國。