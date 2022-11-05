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北韓援俄抗烏證據？美智庫拍到列車駛入俄羅斯　疑為俄軍供應彈藥

▲▼北韓。（圖／路透）

▲美國智庫稱，衛星拍到北韓有一列火車進入了俄羅斯邊境。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國2天前才剛宣布掌握平壤秘密對俄提供戰爭所需軍火的情報，華府監控北韓動向的智庫「北緯38度」（38 North）就在當地4日拍到，北韓有一列火車從邊境駛入俄羅斯，懷疑北韓正試圖為俄羅斯提供「大量」砲彈，協助俄軍在烏俄戰爭中對付烏克蘭。

據路透社報導，從衛星照可見，一列擁有三節車廂的火車，在當地4日上午10點24分出現在北韓邊境，並於下午1點10分進入俄羅斯境內。報導稱，這列火車在進入俄羅斯時，似乎跟在了一列俄國火車頭後面。

「北緯38度」表示，雖然當局無法確定朝俄是否透過這列小火車進行物資轉移，圖片也難以判斷列車當時正在運送什麼物品，不過這是該組織近年來首次在這條路線上觀察到有火車移動。美國白宮此前也曾表示，有情報顯示北韓正向俄羅斯提供大量用於烏克蘭戰事的彈藥。

北韓曾在9月澄清，該國並未向俄羅斯提供武器或彈藥，但俄羅斯獸醫局2日宣布，朝俄已恢復了交通往來，將一列載著30匹灰色純種馬「奧爾洛夫馬蹄」（Orlov Trotter）的火車運往北韓。眾所周知，北韓最高領導人金正恩正好喜歡白色駿馬，而俄羅斯海關數據顯示，北韓過去幾年花了數千美元從俄羅斯購買純種馬。

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