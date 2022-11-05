翁癱坐路邊沒人認識　警靠身上25年前舊名片助他返家

▲▼台中1名90歲迷途老翁癱坐路邊，沒人認識，警方還好在身上找到25年前舊名片，因而連絡上家人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名90歲的龔姓老翁日前早上出門散步，結果迷途，一直找不到回家路，加上中餐沒吃，體力不支暈眩跌坐路邊，警方獲報趕往，龔男說不清楚身分、家人電話，員警從身上找不到任何證件，卻發現有1張曾待過的金屬公司的副理名片，推算龔男如果是65歲退休，那這張名片也該有25年歷史了，員警抱著懷疑的態度打到公司詢問，竟然還能順利連絡到家人帶回，讓人直呼不可思議。

台中市警察局第三分局立德派出所巡佐張永典、警員顏英全日前中午1點多獲報，有名老人家雙腿一軟跌倒在地，街坊鄰居全都出來關心，七手八腳上前將他扶起，想幫忙聯繫家屬，但老翁說話顫抖不清晰，當地里長也說未見過這人。

員警問不出老翁資料，在身上只找到敬老愛心卡、數張紙鈔，及1張老翁曾待過的金屬公司副理的舊名片，員警認為，如果這張舊名片屬實，推算退休年齡，名片也有25年歷史，公司還在嗎？公司員工還記得25年前的龔男嗎？

員警帶著懷疑態度上網查閱，發現該公司還在，位在大里區，從名片上電話打進公司，一開始接電話者被問得莫名其妙，後來詢問較資深員工，不但證實龔男曾待過，而且連龔的兒子電話還留著，後來順利連絡上龔的兒子，請其家人將他帶回。

家人感謝再三，指父親患有失智，從大里住處走到東區，走了幾個小時，加上沒有吃飯，體力不支，還好遇上警察和熱心民眾幫忙，才順利找到父親。