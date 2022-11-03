新冠影響認知功能　職能治療師分享居家旅遊訓練活化大腦

▲職能治療師建議民眾利用定向認知訓練協助長輩預防失智。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

隨著年紀增長、身體老化會使大腦認知功能逐漸變差，台中榮總埔里分院指出，疾病或傷害更會對認知功能造成深切影響，如近年新冠疫情引發的長新冠症候群、中風、腦傷、失智症等，最終甚至導致無法維持下床、活動等日常生活和身體功能。

埔榮醫院復健科組長王哲煜表示，為預防認知功能衰退，可以採用「居家旅遊」這種簡單的居家定向認知訓練：如下圖所示，過程中坐著不動、以虛擬進行路線移動，配合詢問患者相關問題，如不易回答，可輔以相關平面、地圖等提示，難易度可視患者的完成度逐漸進級。

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▲屋內旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

1.【簡單】屋內旅遊：「從客廳沙發出發，向右走，會先到達哪裡？現在這裡是廚房，有看到哪些家電用品？等一下要走出廚房了，會先看到哪一間？廁所裡面有什麼？」等

▲環島旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

2.【適中】環島旅遊：「從南投出發，先到彰化了，要順時鐘環島，接下來是要向北還是向南走？會先到達哪裡？台中逛完了，繼續向北會到那個縣市？繼續從苗栗向北環島，接下來是那個縣市？」等。

▲走村走春。（圖／台中榮總埔里分院提供）

3.【稍難】走村走春：「現在在大伯家，要出發到活動中心，該怎麼走？叔叔在家等，那就再走哪條路出發過去？小阿姨也要我們過去她家，要越過哪條大路？接下來我們要個燈泡，隔壁什麼賣場可以買到？」等。

▲環遊世界。（圖／台中榮總埔里分院提供）

4.【困難】環遊世界：「好久沒出國了，現在就坐飛機來環遊世界吧！飛機往北飛，可以降落到哪一國？日本玩好了，向西飛可以到哪一國？下一站是泰國，要向南還是向北飛？途中可以經過哪幾個國家？」等。

王哲煜表示，以上的訓練對家中已出現失智徵象的長者，也可以試著練習，來預防失智的進展與惡化。