　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠影響認知功能　職能治療師分享居家旅遊訓練活化大腦

▲職能治療師建議民眾利用定向認知訓練協助長輩預防失智。（圖／資料照片）

▲職能治療師建議民眾利用定向認知訓練協助長輩預防失智。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

隨著年紀增長、身體老化會使大腦認知功能逐漸變差，台中榮總埔里分院指出，疾病或傷害更會對認知功能造成深切影響，如近年新冠疫情引發的長新冠症候群、中風、腦傷、失智症等，最終甚至導致無法維持下床、活動等日常生活和身體功能。

埔榮醫院復健科組長王哲煜表示，為預防認知功能衰退，可以採用「居家旅遊」這種簡單的居家定向認知訓練：如下圖所示，過程中坐著不動、以虛擬進行路線移動，配合詢問患者相關問題，如不易回答，可輔以相關平面、地圖等提示，難易度可視患者的完成度逐漸進級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲屋內旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲屋內旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

1.【簡單】屋內旅遊：「從客廳沙發出發，向右走，會先到達哪裡？現在這裡是廚房，有看到哪些家電用品？等一下要走出廚房了，會先看到哪一間？廁所裡面有什麼？」等

▲環島旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲環島旅遊。（圖／台中榮總埔里分院提供）

2.【適中】環島旅遊：「從南投出發，先到彰化了，要順時鐘環島，接下來是要向北還是向南走？會先到達哪裡？台中逛完了，繼續向北會到那個縣市？繼續從苗栗向北環島，接下來是那個縣市？」等。

▲走村走春。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲走村走春。（圖／台中榮總埔里分院提供）

3.【稍難】走村走春：「現在在大伯家，要出發到活動中心，該怎麼走？叔叔在家等，那就再走哪條路出發過去？小阿姨也要我們過去她家，要越過哪條大路？接下來我們要個燈泡，隔壁什麼賣場可以買到？」等。

▲環遊世界。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲環遊世界。（圖／台中榮總埔里分院提供）

4.【困難】環遊世界：「好久沒出國了，現在就坐飛機來環遊世界吧！飛機往北飛，可以降落到哪一國？日本玩好了，向西飛可以到哪一國？下一站是泰國，要向南還是向北飛？途中可以經過哪幾個國家？」等。

王哲煜表示，以上的訓練對家中已出現失智徵象的長者，也可以試著練習，來預防失智的進展與惡化。

►太划算了吧！奧利塔純橄欖油＋葡萄籽油500ml*12罐才1760元

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
謝忻：真的生氣了！　放假「陪他辦手機」被惹火
女被綁架活埋「Apple Watch報案」！　警：聽到低沉哭
只有3天！11元爽吃「必勝客比薩、肯德基雞塊」
議員候選人「押人關狗籠」！　競總變軍火庫
逃逸移工性侵少女「她大失血」險死！　最終下場出爐
快訊／10議員收賄入監！　他竟放鳥還嗆：你們找不到我的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台日友好騙很大？編20億大阪世博會「禁台灣掛名」　PTT怒轟丟臉

LIVE／高端保護效益審查會進度　指揮中心最新說明

一開KTV排行榜！一票人驚呆「周杰倫18年前神曲」排第7：再戰十年

心律不整增重症猝死風險　竹秀與光電業者合推40秒「快篩」

新冠影響認知功能　職能治療師分享居家旅遊訓練活化大腦

森入生活「古蹟逛展」　台灣國產材家具「吸碳神器」

不是頂大聊天都嫌笨！男友考上中字輩　成大妹想分手：已經不愛了

搶修震災路段「施工不慎遭鋼軌擊中」　台鐵4名道班工人受傷

國1汐止「交通黑暗期還要10天」　三階段搶通！明6時先通內車道

快訊／高雄「怪霧籠罩」害狂咳　環保局曝污染源...無人機升空緝兇

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

和尚鸚鵡堅持「黏在爸手邊」　推走又回來萌翻網：快摸牠

內臟被擠到變形 女魂斷梨泰院無法器捐｜20221102 ET午間新聞

忘不掉滿街屍體 梨泰院倖存者:很抱歉｜20221102 ET午間新聞

李程彬《她和她的她》兩角大不同　皓明VS.台客小劉反差超圈粉

考試日快到臨時抱佛腳 搞笑弟打節奏創背書法

台日友好騙很大？編20億大阪世博會「禁台灣掛名」　PTT怒轟丟臉

LIVE／高端保護效益審查會進度　指揮中心最新說明

一開KTV排行榜！一票人驚呆「周杰倫18年前神曲」排第7：再戰十年

心律不整增重症猝死風險　竹秀與光電業者合推40秒「快篩」

新冠影響認知功能　職能治療師分享居家旅遊訓練活化大腦

森入生活「古蹟逛展」　台灣國產材家具「吸碳神器」

不是頂大聊天都嫌笨！男友考上中字輩　成大妹想分手：已經不愛了

搶修震災路段「施工不慎遭鋼軌擊中」　台鐵4名道班工人受傷

國1汐止「交通黑暗期還要10天」　三階段搶通！明6時先通內車道

快訊／高雄「怪霧籠罩」害狂咳　環保局曝污染源...無人機升空緝兇

柯文哲辯高虹安男友回捐60萬是「扣打」　她點出關鍵疑點：涉及貪污

汐止走山基隆變「孤島」　通勤上班族全垮：說好的南港15分鐘呢

台積電落腳桃園遭批選舉操作　蘇貞昌酸張善政：不知頭、不知尾

台日友好騙很大？編20億大阪世博會「禁台灣掛名」　PTT怒轟丟臉

中信盃黑豹旗／幫主播李祐廷圓夢　大灣高中是學長的驕傲

LIVE／高端保護效益審查會進度　指揮中心最新說明

每隻都有半斤重！　速食店超狂「比臉大戰斧雞腿下殺69折吃」

謝忻：真的生氣了！放假「陪他辦手機」被惹火：為什麼會有人這樣

國1汐止段坍方走山　蘇貞昌提醒注意邊坡防護

《來吧！營業中2》轉戰美容店！謝金燕合體謝依霖激火花

喵「深吸鹹魚腳」睜大眼當機　 4秒後全身詭異抖動...昏倒惹

生活熱門新聞

愛女心切「黑衣人」包圍育成高中　校方：會加強輔

2022剩60天！5星座事業起飛偏財運爆棚

年輕妹「奶頭被碰」秒哀傷！男友不信　醫解答

「表弟想讀1科系」他求勸退　內行：台積電保證班

老婆懷孕！科技男「想約砲」...網一面倒狂轟

國道慘變停車場！汐止人無奈「整路都在塞」

不愛就擺爛！「冷處理＝分手」星座名單出爐

快訊／汐止走山！　國1南下基隆端「紫爆」淪大型停車場

錯過再等1年！立冬轉運秘招趕穢氣4生肖還能脫單

一圖看一周降雨趨勢「雨彈最猛烈時間曝」　低溫下探1字頭

確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

立冬來了！「4生肖」準備脫單　屬狗賺錢超容易

國小兒出櫃　媽心疼：這條路會比較辛苦

立榮班機故障停飛　70人遭放生機場

更多熱門

相關新聞

長照煎熬　讓照顧者有喘息機會

長照煎熬　讓照顧者有喘息機會

「矜寡孤獨廢疾者皆有所養」，現行社福政策對於65歲以上（原住民55歲以上）老人，開始「列冊」，針對低收入戶、身障、獨居老人等，會進行更好的關懷。

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

台中長照力六都第一　市府表揚金照獎入圍者

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

台灣長照現況！他戳破致命傷「根本浪費資源」

台灣長照現況！他戳破致命傷「根本浪費資源」

一表詳解全台6大養生村　它押金最貴上看1500萬

一表詳解全台6大養生村　它押金最貴上看1500萬

關鍵字：

定向認知訓練居家旅遊老人失智

讀者迴響

熱門新聞

資深武打男星驟逝！在家呆坐「子女拍他沒反應」　享壽70歲

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

即／陸軍269旅20歲二兵身體不適！緊急送醫不治

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

孫生被放話「上傳網美爆料片」酷炫6字回應

YouTuber涉「恐嚇取財」500萬　隔空嗆勾惡

LINE悄解鎖「語音訊息新功能」

大貓熊團團若過世遺體怎安排？

2姑姑想搶地！女友出招保住遺產…他嚇壞了

狄鶯家族聚會曝「混血婆婆」長相

保時捷「酒駕富商」妹妹是女星！　億元打造頂級SPA帝國

和女友吵架竟砍路人　30歲兇手被抓後突死亡

騙到手不演了　貓咪養2年被掉包

大S帶具俊曄見恩師王偉忠！

更多

最夯影音

更多
鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子

鄭家純登記結婚！嫁日本小兒科醫師　4年分合修正果..老公發聲：珍惜一輩子
Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

Gino跳槽沒告知...道歉「是我疏忽」　感嘆「做人比做事重要」：上了一課

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

梨泰院倖存者失眠受創：　活下來的我有資格進食嗎

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

許孟哲2歲女穿冰刀鞋「走路超穩」　趙孟姿樂喊：果然是體保生！

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

台正妹扮101過澀谷萬聖節　成街頭焦點！日本民眾搶拍

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面