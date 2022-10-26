「被一道光帶到派出所」　當兵時留指紋...暖警助他平安返家

▲▼台中82歲男子失智且失蹤，還好當兵時有按捺指紋順利連絡家人帶回。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市82歲黃姓男子日前走進台中市警四分局大墩派出所，自稱在家中睡覺，眼睛睜開時看到一道光束，迷迷糊糊起身外出，不知受到何種牽引，等回過神來發現竟然身處派出所，警員鄒孟宇關心詢問，但黃男只說得出姓名和生肖，其它一概不知，在取得同意後按捺指紋，還好當兵時有建檔可供比對，這才查出住家，順利通知家人帶回。

台灣已邁入高齡化社會，根據警政署知識聯網／案件管理系統統計，今年1月迄今設籍台中市65歲以上的失蹤人口有448人，失蹤人口當中患有失智者有188人，比例高達41%，失智患者持續增加，而且人人都可能面臨相同遭遇，近身的迫切感已不再是家屬、照護機構的責任，如何做好預防才是解決之道。

黃姓男子沒有前科記錄，家人也沒帶去警察局按捺指紋建檔，但還好當兵時還留有指紋可供比對，不但查出身分，還發現黃男已有多次走失記錄，且住家離派出所僅300公尺，順利聯繫到家屬，平安帶返家。

大墩所長曾一峯呼籲，民眾若發現家中長輩患有失智傾向，除了可向社政單位申請愛心手鍊外，也可以到警察局指紋捺印建檔，若遇走失情形，才能迅速查證身分，聯繫家屬。

據統計，今年至今設籍台中市65歲以上失蹤人口有448人，其中438人已尋獲，65歲以上失蹤人口且患失智症者有188人，全都尋獲。