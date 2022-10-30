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台中長照力六都第一　市府表揚70歲男長照貢獻獎

▲▼台中長照力六都第一，衛生局表揚70歲詹清水長照貢獻獎，及長照英雄獎第一名得主翁雅亭。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中長照力六都第一，衛生局表揚23個單位、24個個人入圍。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市首創堪稱長照界奧斯卡獎的金照獎，今年已進入第5年，逾200個單位及個人報名參賽，有23個單位及24個個人入圍，衛生局長曾梓展表示，統計至9月止，全市已有高達1574處長照資源，資源分佈全國第一，並積極設立失智據點，打造成為失智友善城市；此外，台中市在今年康健雜誌的城市長照力大調查中，勇奪六都組冠軍，他感謝所有長照服務人員，一起努力而來的成果。

▲▼台中長照力六都第一，衛生局表揚70歲詹清水長照貢獻獎，及長照英雄獎第一名得主翁雅亭。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中表揚70歲詹清水長照貢獻獎。

衛生局表揚1名70歲詹清水，頒發長照貢獻獎，詹投入照顧服務6年多，年輕時從事過水電工及務農，後來為照顧生病的母親，參加照顧服務員訓練，並投入照顧服務的行列，他說，雖然不能當醫生，但先學會怎麼照顧人，等媽媽出院後就可以照顧她了。

▲▼台中長照力六都第一，衛生局表揚70歲詹清水長照貢獻獎，及長照英雄獎第一名得主翁雅亭。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中衛生局表揚長照英雄獎第一名得主翁雅亭。

詹清水目前擔任照顧服務員，對長者都能發揮極大的耐心且提供無微不至的服務，讓長者及家屬都相當滿意及信賴，衛生局特別頒發長照貢獻獎，堪稱照顧服務員之表率。

▲▼台中長照力六都第一，衛生局表揚70歲詹清水長照貢獻獎，及長照英雄獎第一名得主翁雅亭。（圖／台中市政府提供，下同）

入圍長照新星獎的鄭郁蓁說，從事長照服務業，自身心態一直是以奉獻、貼近、傾聽、用心、理解每位受照顧者，他們各自有不同的故事與經歷，放空自己聆聽他們內心最深處的聲音，不見得是痛苦，不一定是喜悅，但卻是最真實的他們自己，透過盡心盡力的服務態度，使長輩過著優雅、尊嚴、自主、快樂、關懷、健康的高齡生活。

曾梓展表示，衛生局積極推動長照2.0政策，統計至9月止，已在全市佈建高達1574處長照資源，行政區涵蓋率百分百，資源分佈全國第一；另外，運用和平區衛生所宿舍設立中部原鄉第一家日間照顧中心，並且積極設立失智據點，打造失智友善城市，期望達到一行政區一失智據點之目標。

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