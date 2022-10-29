　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

▲▼素食者能吃的最新3款雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣最新3款全素雪糕。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

素食者快看過來！就有超商開賣全素可食的「豆乳雪糕」，共有花生、黑芝麻及巧克力3款口味，每款吃起來都帶有濃郁口感；除了推廣素蔬食之外，該超商也友善失智長輩，首創開放「輔療犬入店」，不僅能方便失智長輩購物，也能提高社區活動參與頻率。

7-11天素地蔬複合店40店限定販售素食界知名冰品「良野豆乳雪糕」，有花生、黑芝麻及巧克力共3款全素口味，其中，巧克力口味選用高級品牌Valrhona法芙娜可可，每一口都濃郁綿密，而花生、黑芝麻口味則是分別選用屏東金弘花生醬與屏東在地小農研製黑麻醬。

除了持續推廣素蔬食之外，7-11攜手屏東基督教醫院與台灣動物輔助治療專業發展協會提供專業的「動物輔助治療」，並特別規劃讓長輩們練習帶著輔療犬進入7-11門市，依照療育需要購買正確的商品、牽好狗狗，這些對於許多人而言輕而易舉的行動，對失智長輩來說是相當具挑戰的事情。

▲▼超商首創「輔療犬」入門市。（圖／7-11提供）

▲7-11首創「輔療犬」入店，方便失智長輩採買需要的物品。

對此，屏東基督教醫院個案管理師顏汝表示，失智症患者因認知功能退化、語言能力與肢體活動度受限等，會逐漸降低社區活動參與頻率；在輔療犬的帶動下完成超商採購，長輩們情緒上將大受鼓舞，提升了走出據點進入社區的意願；另外，7-11也於屏東地區近200家門市推動輔療犬友善課程宣導，並將門市自動門玻璃換上除了導盲犬也歡迎輔療犬入店的全新貼紙，並且協助媒合專業的輔療犬與長輩到門市購物。

全家再度攜手來自韓國、現居台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，強勢推出3款最新韓系鮮食，首推「春川風味起司辣炒雞拌飯」，選用去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭配韓式特調辣醬，最後撒上雙色起司絲，大口咬下香辣帶勁。

▲▼「全家X金家ㄟ」最新3款韓式鮮食。（圖／業者提供）

▲全家推出3款韓式鮮食。（圖／全家提供，下同）

再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味；「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲▼「全家X金家ㄟ」最新3款韓式鮮食。（圖／業者提供）

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／吳素玲崩潰貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了
范瑋琪消失2年多「現身哭了」！　認做錯事：我就淡出吧
酒客關鐵門硬上小吃店闆娘！　她索賠274萬
艾瑞絲爆走紅毯「沒穿內褲」！　自豪私密部超漂亮
直擊／同志大遊行上看12萬人！　「國民女婿」羅一鈞將現身
千千「單穿蕾絲內衣」走紅毯！　粉絲狂尖叫

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

劉子銓「顧妹到牽著手睡著」　趙小僑笑：你就知道你媽我有多累

闖紅燈遭特斯拉撞飛！　騎士插管後座女大生亡

上到一半...小橘貓站起來狂抖！　「用生命嗯嗯」網：這樣好出力

DJ圓圓無罩錄影1小時..突認「有發燒」　徐乃麟變臉：為什麼可以上節目！

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

萬聖節小確幸！超商「5款人氣聖代冰品」買1送1　棒棒糖只要7元

限時3天！超商精品美式「買1送1」　加碼4大飲品第2杯10元爽喝

直男是你？不懂女生想喝什麼　說自己母胎單身...剛好而已！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折　一次爽吃蛋撻、炸雞、紙包雞

只送不賣！限時1天「愛心比薩免費吃」　遊戲規則快看

醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

酥嫩雞翅、4塊雞塊都有！　麥當勞「買1送1券」限時1天搶刮

最前端收藏DEg實体數位黃金　「DiDi」開心感應通往財富自由打開元宇宙

周末小確幸！　超商「23元大杯美式」不限量連3天開搶

聽媽說「體檢要收集大便」　雞婆汪秒上床獻「巨量黃金」：夠嗎？

13歲少女DIY染髮釀失明！「染劑噴左眼」嚴重灼傷　只能靠移植

金針菇罕見耍辣！　「開高衩辣露細長美腿」放話：要搶紅毯前5名

快訊／吳速玲貼文「釣出曹格本人」！　2字回應笑了

中信盃黑豹旗／狂看美技影片　士商女蘇筠惠偶像江坤宇

范瑋琪消失2年多終於現身「當場哭了」！　首受訪認做錯事：我就淡出吧

卡達世足賽前夕　首都數千外籍移工「被逐出住處」

中信盃黑豹旗／十週年開幕！　辜仲諒勉勵：青春只有一次

趙璟榮超想打季後賽　葉總忍痛割愛不冒險

白癡公主罩杯「C→F奶」超驚人　滴妹爆乳羞喊：男友還沒看過～

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

消費熱門新聞

速食店「7大品項買1送1」連吃3天

限時3天！超商精品美式「買1送1」

全聯超級週年慶「買1送1」史上最殺

超商「23元大杯美式」連3天開搶

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

麥當勞「買1送1」限時1天刮！

肯德基限時3天下殺！萬聖套餐6折

超商5款人氣冰品買1送1、棒棒糖7元

好市多2022黑色購物節時間曝光！

日本蘭諾衣物芳香豆賣場社團熱推

肯德基「彩虹炸雞提袋」免費送！

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

全素者可吃！超商最新3款香濃雪糕

速食店30元炸雞限時5天吃！

更多熱門

關鍵字：

美食雲超商新品超商美食雪糕輔療犬失智

讀者迴響

熱門新聞

吳宗憲錄影出意外！

男為2千元開山刀砍老闆！畫面曝光

網美赴柬埔寨遭性侵！返台拍AV…再添黑歷史

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

宋仲基、金泰梨「約會照瘋傳」二度爆熱戀　雙方公司強硬回4字

營建小開疑「窒息性愛」掐死馬國女大生　成魔之路起底

偷親妹子！「豬哥駕駛」竟猥瑣賊笑

宋仲基離婚三年爆熱戀金泰梨！

25歲男自稱「台積電2倍薪挖角」！同業傻眼了

快訊／曹格頻失控…「吳速玲首發聲」潰堤大哭！

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

獨／3歲童長胸部來初經！「修護霜含禁藥」害的　醫急示警

大S、具俊曄情侶裝聚餐！「身材圓潤」合照曝真實狀態

更多

最夯影音

更多
吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！

吳慷仁騷擾許瑋甯「惡人先告狀」　《她和她的她》開播就嚇歪！
戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

戚薇「安全期不安全」二胎是意外XD　李承鉉《披荊斬棘》錄一半飛奔陪妻

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

男煮螃蟹前給解繩任務 牠竟聽懂照做成功脫困

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃見阿嬤露天真燦笑　突被打針當場變臉爆哭

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

萌娃被問怪叔叔是誰？　無情用手指反應超爆笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面