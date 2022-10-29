全素者可以吃！超商最新「3款雪糕」超香濃　還首創開放輔療犬入店

▲7-11開賣最新3款全素雪糕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

素食者快看過來！就有超商開賣全素可食的「豆乳雪糕」，共有花生、黑芝麻及巧克力3款口味，每款吃起來都帶有濃郁口感；除了推廣素蔬食之外，該超商也友善失智長輩，首創開放「輔療犬入店」，不僅能方便失智長輩購物，也能提高社區活動參與頻率。

7-11天素地蔬複合店40店限定販售素食界知名冰品「良野豆乳雪糕」，有花生、黑芝麻及巧克力共3款全素口味，其中，巧克力口味選用高級品牌Valrhona法芙娜可可，每一口都濃郁綿密，而花生、黑芝麻口味則是分別選用屏東金弘花生醬與屏東在地小農研製黑麻醬。

除了持續推廣素蔬食之外，7-11攜手屏東基督教醫院與台灣動物輔助治療專業發展協會提供專業的「動物輔助治療」，並特別規劃讓長輩們練習帶著輔療犬進入7-11門市，依照療育需要購買正確的商品、牽好狗狗，這些對於許多人而言輕而易舉的行動，對失智長輩來說是相當具挑戰的事情。

▲7-11首創「輔療犬」入店，方便失智長輩採買需要的物品。



對此，屏東基督教醫院個案管理師顏汝表示，失智症患者因認知功能退化、語言能力與肢體活動度受限等，會逐漸降低社區活動參與頻率；在輔療犬的帶動下完成超商採購，長輩們情緒上將大受鼓舞，提升了走出據點進入社區的意願；另外，7-11也於屏東地區近200家門市推動輔療犬友善課程宣導，並將門市自動門玻璃換上除了導盲犬也歡迎輔療犬入店的全新貼紙，並且協助媒合專業的輔療犬與長輩到門市購物。

全家再度攜手來自韓國、現居台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，強勢推出3款最新韓系鮮食，首推「春川風味起司辣炒雞拌飯」，選用去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭配韓式特調辣醬，最後撒上雙色起司絲，大口咬下香辣帶勁。

▲全家推出3款韓式鮮食。（圖／全家提供，下同）

再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味；「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。