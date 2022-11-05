林佳龍自主管理　妻代打連趕7場拼議員全壘打

▲林佳龍太座廖婉如、新北議員候選人山田摩衣。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長候選人林佳龍日前染疫隔離，仍在自主健康管理階段，近期選戰行程都由夫人廖婉如代打，今她連趕7場議員候選人競總成立大會，廖婉如表示，林佳龍是一個改革者，他不會因為規則如何就照規則，他思考的是怎麼做能讓地方更好，所以要誠懇拜託大家，讓林佳龍有機會為新北市民服務、讓很想做事的林佳龍「好好做四年」。

廖婉如表示，這次選舉「大家都說比較冷」，也都比較關注台北市，但這幾天幫忙掃街感受到鄉親的熱情、選情漸熱，很感謝新北市民給他的溫暖、肯定，「不會因為不是佳龍本人，或因為佳龍是臨危受命參選給我臉色看，同樣跑出來為我加油」。

廖婉如強調，林佳龍不管選新北、台北其實都一樣，「因為他全心要為台灣做事情，他想的是國土重新規劃」，過去在台中就有中、彰、投、苗的區域治理平台，即使有些縣市是國民黨執政仍一起討論，林佳龍這次是為北北基桃一千萬人口規劃，希望大家給林佳龍一個機會。

廖婉如說，林佳龍和侯友宜有著基本的不同，侯市長習慣依法行政，像恩恩小朋友等了81分鐘卻等不到救護車，市府調查卻說都沒問題，「依法行政好像都沒問題、也沒有人受到懲罰，卻沒有去做檢討」，如果新北市府每件事都只依法行政、不尊重生命、船過水無痕，「我相信新北市一定有很多人受委屈。」

