台大擬設「研究生校長獎」　陳文章：讓業界看見好的研究

▲台大校長當選人陳文章表示，上任後將設立「校長研究獎」，讓產業界看見台大好的研究。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

本月7日才當選台大第十三任校長的陳文章，擔任台大工學院長時曾推出「研究生院長獎」，陳文章今（28日）表示，設立該獎是為了鼓勵學生做好研究，比例為5％，由企業界聽其報告，並捐助學生獎金，得獎學生可獲獎狀及獎金一萬元，未來將推廣到全台大所有系所，但改名為「研究生校長獎」，獎勵碩博士生的優秀論文，也讓產業看見台大好的研究與特質，也可鼓勵學生投入研究。

台大工學院院長陳文章，本月7日獲選為台大第十三任校長，預計明年1月8日上任，陳文章在今天下午舉行當選後的首次公開記者會，並以「打造世界級學府，展現百年的榮耀」為題，進行治校理念及執行策略說明。

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▲台大新校長陳文章表示，上任後將推動「研究生校長獎」來獎勵研究生。（圖／記者林敬旻攝）

陳文章提出八項校務發展策略，其中在「強化招生策略及連結國際教育」部分，陳文章表示，將提供每年至少100名學生獎學金，讓學生與世界排名前50名大學進行雙聯學士學位學程或交互研習，研究所招生擬增加與世界頂尖大學的雙連學位或重點企業共同指導學位學程，並設立研究生校長獎，獎勵碩博士優秀畢業論文及到優質企業就業。

陳文章進一步說明，兩年前擔任工學院長時，就提出「研究生院長獎」，該獎項目的是為了鼓勵學生做好研究，由企業捐助經費，並邀請企業聽取學生優秀研究成果，協助促進教師研究與捐助企業的產學合作及人才培育計畫，比例為工學院總人數的5%，一年約50人，但實施兩年卻超過100名，希望未來能將此獎項推到台大所有研究所，但改名為「研究生校長獎」，學生與老師都可拿到獎金，也讓產業看見台大好的研究與好的特質，也可鼓勵學生投入研究。