少子化衝擊！大學甄選總名額跌破7萬「8年新低」　台大逆勢增28個

▲少子化衝擊，明年大學個人申請＋繁星推薦總招生名額跌破7萬人，但台大卻逆勢增加。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學甄選委員會今天（4日）公告112學年度繁星推薦與個人申請招生簡章，受到少子化影響招生，今年共有10餘所學校寄存招生名額，也讓今年整體招生名額跌破7萬人，寫下8年來新低，其中繁星推薦明年招生名額1萬5989個，比去年減少189個，個人申請則有5萬3856個，較去年減少1954個，兩管道合計招生6萬9845個，比去年減少2143個，其中台大逆勢在個人申請增加28個，繁星推薦則持平。

甄選委員會表示，112 學年度繁星推薦招生計有 66所大學校院、1789 個學系（組）參加，提供招生名額合計為1萬5989個，較去年1萬6178個略為減少189 個；申請入學招生計有67所大學院校、2229個學系（組）參加，提供招生名額合計為5萬3856個，較去年5萬5810 個減少1954個，主要是受到少子化影響，去年不少學校招生不佳，故有10餘所學校向教育部寄存名額，也導致整體招生名額下滑。

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▲台大明年個人申請總數逆勢增加28個。（圖／記者張一中攝）

其中台大明年在「繁星推薦」部分，61校系共招收374個名額，總數和去年一樣，其中原住民外加名額減少1個，剩下10個，在「個人申請」部分，台大則有75校系數招收1778個名額，總名額比去年增加28個，其中離島外加名額減少5個，剩下21個。

甄選會指出，明年申請入學招生名額，包含招收「師資培育」公費生 26 名、招收「重點科別培育公費醫師制度計畫」醫學系公費生 72 名、「連江縣社會工作人力培育獎勵計畫」公費生 3 名，還有招收完成「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」的「青年儲蓄帳戶組」學生 59 名、以及以「願景組」招收符合申請校系所規定的「願景計畫生」資格學生 143 名。

112學年度大學「繁星推薦」暨「申請入學」2 本招生簡章內容，今天起在甄選委員會網站開放查詢，甄選會請考生多加利用該網站所提供的校系分則查詢系統。紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。

