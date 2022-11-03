「表弟想讀1科系」他求勸退　內行驚曝橫著走：台積電保證班

▲親戚想念化學系，原PO求問如何勸退。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

大學選科系，除了要有興趣，更看重未來出路！一名男網友驚呼，表弟追完美劇後，燃起滿腔熱血想讀化學系，一席話讓原PO差點吐血「該勸退他嗎？」文章引發炸鍋討論，網友則笑虧「化工、化學在台積橫著走，給你參考」、「台大化學=台GG保證班」。

一名男網友在PTT的Gossiping板上，以「表弟想念化學系，要勸退他嗎」為標題表示，最近表弟看完美劇《絕命毒師》後，忽然萌念想唸化學系，一番話讓原PO皺眉求問過來人看法，「該勸退他嗎？」

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文章引發網友熱烈討論，「叫他先把物理學好」、「化學不錯啊，做實驗小心點就好了」、「隨便吧，研究所才是本體」、「化工才是正途，沒聽過化工找不到工作的」、「化工>化學」。

▲台積電。（圖／記者廖婕妤攝）



未來出路部分，有人直呼根本是台積電保證班，「台大化學=台GG保證班」、「有認識四大化學所去GG的，所以也可以」、「台灣化工好找工作」、「化學是所有科系出路最廣的科系，你要勸退他？」「GG薄膜，一堆化學碩」、「朋友念化學後來也是跑去GG輪班」、「反正最後都會去GG，洗個四大根本躺著進去」、「台GG贊助台大化學系館 你想為什麼」、「化學系可以進GG當製程工程師，傻傻的」、「化工、化學在台積橫著走，給你參考」。

不過也有人搖頭回應，「化工化學都不要，快跑」、「勸退拜託，錢少又累，但比文組好」、「純科系都不要，要有應用」、「有些實驗室的學生不懂保護自己，不要唸比較好」、「念有機準備禿頭，謝謝」、「化工ok，化學再想想吧」、「我遇過的有機化學老師一堆都年輕禿頭，而且不是遺傳的」。

▼網友驚曝，台大化學根本是台積電「保證班」。（圖／翻攝PTT）

