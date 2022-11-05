蔣萬安影射超商店員遇刺「陳時中害的」　競辦怒：選舉不該違背人性

▲陳時中競選總部發言人（左）醫師羅浚晅。（資料照／陳時中競總提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長候選人蔣萬安4日晚間透過臉書發文影射，超商大夜班店員蔡文豪去年11月因勸說顧客戴口罩反被殺害，當時中央流行疫情指揮中心規定配戴口罩，公文印著「部長陳時中」5個大字等語，引發爭議。陳時中競總發言人、醫師羅浚晅批評，請停止製造社會對立，選舉並非要打敗誰而拿到政權，一場選舉不應該違背人性，請看見市民對社會和諧的期盼，回歸選舉正軌及社會價值，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任。

蔣萬安昨天透過臉書發文表示，大家還記得超商店員蔡文豪嗎？去年11月，他才30歲，一個喜歡健身的年輕人，全身散發滿滿朝氣，他跟你我一樣，有好多好多的夢想正要實現，只因為盡忠職守的規勸顧客戴口罩，意外激怒了兇嫌，遭到刺殺不幸離世。

蔣萬安批評，當時的疫情指揮中心發布公告，民眾進入超商須配戴口罩，衛福部表示，業者如果未善盡場所管理人之勸導責任，亦有受裁罰之虞，這個公文上印著「部長陳時中」5個大字，一聽到有人喪生，陳時中居然改口說超商店員沒有一定要勸人戴口罩，蔡文豪執行政府命令而喪生，卻被講得像多管閒事，這叫蔡文豪的家屬情何以堪？

此外，蔣萬安今天也透過YouTube頻道公布「法律是要保護善良的市民，我會成為所有市民的後盾」影片，記錄自己在10月22日「董事長開講」節目上擁抱家屬的畫面，並質疑說，「面對蔡姊姊及家屬心中永遠的痛，我不知道陳時中心裡有沒有一絲歉疚？」

對此，羅浚晅今天表示，針對去年11月的往生者不幸事件，社會大眾都相當遺憾、悲痛，然而，這起往生者不幸事件竟遭蔣萬安作為選舉操作的題材，羅浚晅對此感到非常遺憾，也譴責蔣萬安的選舉奧步。

羅浚晅表示，台灣社會在過去1000多天團結防疫、相互合作，台灣人向國際展現無與倫比的公民素養，在關鍵時刻都會挺身而出保護彼此的健康安全，這起不幸事件大家都很遺憾，希望社會能從中學習、獲取經驗與智慧，讓社會更好，而此不幸事件經過一年，正值其親友懷念這位當事人的重要時刻，蔣萬安竟以此事件進行選舉操作，這不是台灣社會的價值。

羅浚晅質疑，蔣萬安於辯論會前夕拿不幸事件做政治操作，扭曲、抹黑成陳時中的錯，卻絲毫不譴責行兇的歹徒，是不是因為蔣萬安近日民調下滑，而自亂陣腳，胡亂攻擊、造謠？