美媒：川普11／14宣布出馬2024年總統大選　正在安排首波競選行程

▲美媒指出，前總統川普有可能在11月14日宣布參選2024年美國總統大選。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國前總統川普（Donald Trump）身邊的核心圈據傳正在商討，川普於11月14日宣布參選2024年總統大選的相關計畫。此消息由美國時事新聞網站「Axios」於4日首先揭露，川普的親近盟友正在安排他於期中選舉過後下一周的走訪日程。

「Axios」引述3名熟知討論內容的人士說法指出，川普的核心圈幕僚有意讓他在14日對外宣布參加2024年大選，並且接著展開一系列的政治活動，甚至已經在安排期中選舉後的競選日程。

報導指出，美國將於8日舉行全國性的期中選舉，根據1日公布民調顯示，川普所屬的共和黨有望贏下選戰，獲得眾議院甚至參議院的控制權，而川普也傳出將利用共和黨這股勝選氛圍，為自己重返白宮的計畫率先打出氣勢。

因此，近幾周以來川普與他的高級顧問們不斷暗示他將宣布回鍋參選。報導指出，川普3日在愛荷華州的一次助選中表示，「為了我們國家的成功、安全和輝煌，我非常、非常、非常有可能會再做一次……我能和你們透露的只有，請準備好，很快就將揭曉，做好準備。」

另外，現任總統拜登雖然為美國史上就任時最年長的總統，但他也曾於10月接受電視採訪時透露，他「有意」參加2024年競選。

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