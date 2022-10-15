英王查爾斯籌備加冕　傳考慮「禁止哈利參加」惹到這女人一切免談

▲英國國王查爾斯三世傳出有可能禁止哈利王子參加對他十足重要的加冕儀式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國國王查爾斯三世（King Charles）傳出正在考慮是否要讓次子哈利王子參加他的加冕儀式。一名消息人士向媒體爆料，查爾斯國王將視「哈利的表現」來決定，如果哈利在新書內容中抨擊後母、英國王后卡蜜拉，那查爾斯就會禁止他出席明年的加冕儀式。

▲哈利梅根婚後首次亮相，是在當時仍為王儲的查爾斯的70大壽慶典上。（圖／達志影像／美聯社）

英王查爾斯的加冕儀式將於2023年5月6日在西敏寺舉行，儀式上查爾斯三世與卡蜜拉王后將會同時獲得加冕，然而，哈利王子能否出席將取決於「他自己的選擇」。一名消息人士13日向《每日野獸報》透露，如果哈利在即將出版的自傳回憶錄中攻擊卡蜜拉，查爾斯就會禁止哈利參加他的加冕儀式。

消息人士解釋，對查爾斯來說，無論自己如何遭受哈利攻擊他都可以承受，「但如果哈利強迫他做出選擇，在書中抨擊卡蜜拉，我毫不懷疑地認為查爾斯會選擇卡蜜拉。」他補充，因為這位新君主「非常保護」他的第二任妻子。

▲消息人士稱，查爾斯三世（King Charles III）非常保護他的王后卡蜜拉。（圖／路透）

另一名知情人士則透露，哈利與妻子梅根目前仍在明年加冕儀式的暫定名單上，國王給他們一個選擇的機會，「要不是被邀請，就是被排除在外。」美國《Page Six》雜誌2021年7月發布消息稱，哈利正在撰寫的新書將於隔年問世。結果原定今年11月出版的回憶錄，在夏天傳出時程延宕，王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）更說，查爾斯和王室家族都形容這本書就像一枚「定時炸彈」，令人非常緊張。

▲查爾斯三世加冕日期竟和哈利梅根的長子亞契生日同一天，引發議論。（圖／達志影像／美聯社）

此前，王室宣布國王加冕日期後即引發討論，因為5月6日正好是哈利王子與梅根的長子亞契的生日，而查爾斯三世的加冕勢必會搶走孫子的風頭，恐將引發哈利夫婦的不滿，因為此舉很有可能被他們認為是英國王室的「挑釁行為」，且查爾斯三世至今不讓兩人的孩子獲封殿下頭銜，也傳出梅根早已有所怨言。

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