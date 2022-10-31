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24歲沒愛愛過！婦科女醫歧視「質問1句」　她受傷泛淚：不正常嗎

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲原PO沒有發生過性行為。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

女生到婦產科就醫，通常會被詢問是否有過性行為。但一名女網友抱怨，她目前24歲還沒有過性行為，結果女醫師聽到後卻問了1句充滿歧視意味的話，且診療過程也相當敷衍，讓她覺得很受傷，「邊騎車回家都快哭了」。文章曝光後掀起討論，網友紛紛安慰「拍拍，你沒有錯」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近自己去看婦產科的時候，女醫師詢問「近期有沒有性行為」，她回應沒有，但對方似乎沒有認真聽，也不給她說話的機會，就叫她去旁邊內診。她見狀只好急忙打斷對方的話，表示「我沒有過性行為」。

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孰料下秒女醫師的表情卻讓原PO永生難忘，「她看著電腦我的病歷，說『24歲沒有性行為？』語氣充滿藐視的態度，而且問了兩次還很大聲」。對方的態度讓她十分不解，「我以為我犯了什麼滔天大罪，我知道婦產科醫師會問這些，但我不知道她會用這麼藐視的態度，24歲沒有性行為是不正常的事嗎？」

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO就醫時覺得很受傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

原PO也說，女醫師檢查發現她有子宮內膜異位的問題，她擔心詢問是否會影響到未來生育，可是對方卻感覺一心想把她打發走，只回「妳現在還年輕啦，未來再說」，讓她相當錯愕，「我就是想稍微了解一下而已，什麼叫做未來再說？即便現在做不了什麼，也不該這樣回覆吧」，直言那次的看診經歷讓她很受傷難過，騎車回家時也快哭了。

不少網友看到後紛紛安慰，「換家診所檢查，然後找個好朋友一起去，不是你的問題，不用為了醫生的態度難過，拍拍」、「真的不要想太多，是她沒有說話藝術。未來如果妳在遇到這樣的情況，當下妳可以自己硬起來，告訴她，妳這樣說話讓人很不舒服，非常不專業」、「這醫生也太沒水準了吧…沒有發生性行為不代表什麼啊，尊重自己、愛自己很好，別難過」、「醫師有沒有同理心跟醫德很重要，但顯然她沒有同理心！可以換一個醫生看，不用為了她而難過」。

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