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大陸 大陸焦點 特派現場

68歲「男男」性工作者稱從不暈船　特製3呎按摩床...恩客跨18至90歲

▲68歲男同志性工作者David。（圖／香港01）

▲68歲的香港男同志性工作者David。（圖／香港01）

文／香港01

香港深水埗鴨寮街擁擠喧鬧、魚龍混雜，藏着千百個故事。從其中一幢大廈狹窄昏暗的電梯上去，便可到男性性工作者David的工作室，翻開他的人生。David今年68歲，自1998年便開始兼職做男性性工作者，為男客提供性服務，2004年起轉全職。

他（David）說性取向是甩不走的「腐乳味」，憶述年輕時曾與女性結婚並育有一女，但終究散場，與前妻和女兒已形同陌路；亦曾與摯愛男友相戀近30年，卻因對方患癌無奈死別。跌宕大半生，David的退休生活沉澱在性工作，懶理世間惡意和污名，笑說現時工作有金錢和自由，更有服務他人的愉悅。

▲68歲男同志性工作者David。（圖／香港01）

▲David與媒體分享個人工作室內的擺設巧思。（圖／香港01）

David稀疏的頭髮已大半變白，整齊地梳到一邊，身着乾淨的白襯衫，腰間皮帶掛着肚腩，講話常面帶笑容。雖是首次接受傳媒訪問，對着鏡頭和記者，他坦誠自在，「我又唔係偷唔係搶，出嚟打份工，對我嚟講冇乜特別」（我又不偷不搶，出來打份工，對我來講沒什麼特別的）。

David勤奮靈活，早年經營過糖水、涼茶、地產等生意，因應市場時勢轉行；亦曾在保險公司高分通過全科考試、業績累累。他不缺經驗，不愁溫飽，未到五旬便有資本退休，卻不堪退休生活沉悶。

由於他是按摩場熟客，亦做過兼職性工作，加上早年有經營同志賓館的經驗，便決定全職開啟按摩事業，一做就是18年。

對於人生中堅持最久的這份工，David半開玩笑地說，「（優點是）有錢，同埋（又可以享受）性，哈哈哈，其實服務客人都好開心好滿足」。帶着這份心態，對於粗魯、要求過份的客人，David都會委婉拒絕，享受工作的自由度。

▲68歲男同志性工作者David。（圖／香港01）

▲David將情趣用品及保險套放在置物架上，方便隨時取用。（圖／香港01）

David的工作室內處處是心思。他特意從深圳訂製三呎寬的按摩床放在客廳，大過標準尺寸近一倍，供體型肥胖的客戶舒適享受。按摩床旁的牆上有四層置物架，下面兩層放着按摩精油、香水和保險套，上面則放着唱片，可在業餘時間唱卡拉OK。臥室內的儲物盒則存放各種尺寸和形狀的玩具（情趣用品），他如數家珍地介紹，如何巧妙使用、應配合什麼道具。

David的客人年齡跨度極大，上至年逾90歲的老翁，下至18歲少年。淡季時同行生意蕭條，唯他保持興旺，「啲後生客會當我係uncle、daddy」（那些年輕的客人會當我是叔叔、爸爸）。他憶及，早年風頭正盛，曾一日服務8位客，忙到無瑕吃飯飲水。

能吸引眾多回頭客，並非只靠運氣。他曾跟從六名手藝精湛的師傅學習專業按摩技巧，又在工作中不斷精進，近年還會一邊按摩一邊挑逗客戶，令客人覺得「好似有兩個人搞緊我」。

他總結按摩要剛中帶柔柔中帶剛，用手指探索「邊個地方happy啲，邊個地方唔舒服」（什麼地方開心點，什麼地方會不舒服），自豪又略帶神秘地說「好多sex point你哋都唔知」（好多sex point你們都不知道）。

30多年前，一男性好友勸說David與女性結婚生子，介紹一名長相似林青霞、宜家宜室的四川女子給他。兩人結合後生下一女，婚姻勉強維持一年多就告終，至今沒有聯絡，即便曾在街頭偶遇亦形同陌路。

當問及若時光倒流，是否還會結婚，他果斷回答——「不會」。廣東話俚語「桐油罐裝桐油」，即人的性格或品行無法改變，David借用，認為性取向是甩不掉的「腐乳味」，就似裝過腐乳的瓶子，將腐乳倒出來，腐乳味道仍會留存其中，「就算好多人結咗婚、有埋孫，性取向都仍然改變唔到」（就算有很多人結了婚、有了孫，性取向都仍然無法改變）。

同樣甩不掉的，還有一段近30年的刻骨之戀。對方正是執意幫助牽線婚姻的同性好友。由於愛人已有家室，兩人只保持伴侶關係。十年前，愛人罹患癌症，David果斷放棄收入，在最後時期到對方家中照顧飲食起居，安排赴內地旅遊滿足其心願，陪伴至臨終，還一手操辦了喪禮。從始至終，David都辛苦隱瞞自己從事性工作的事實。

▲68歲男同志性工作者David。（圖／香港01）

▲男同志性工作者David的個人工作室一角。（圖／香港01）

港片《叔·叔》中，兩名各自有穩定家庭的老年男同志悄悄相戀，結尾礙於種種壓力，只能將情愫埋藏，一別兩寬。這些年，David亦碰到一兩位傾心的客人，但深藏不露；至於暗示愛慕之情的客人，他不予回應，因別人或有家室等諸多顧慮，對自己沒有百分百鍾意，從沒「沉船」（暈船）。

講到這裡，他低頭看着手指，面帶失落地說，「最錫我嗰個已經走咗（最疼我的那個已經走了）。」愛人走後，他再未輕易與人相戀，因為「親密關係我已經有過」。

根據香港《刑事罪行條例》「任何處所由超過二人主要用以賣淫用途即可被視為『賣淫場所』。任何人管理、出租或租賃賣淫場所都可被檢控。」David經營自家「一樓一（鳳）」，規避法律風險，但性工作依然有勒索、搶劫等風險，David亦遇過一兩個吃霸王餐的客人，他擔心報復只能作罷。

香港社會普遍存在傳統性別角色觀念，崇尚「堅毅」、「陽剛之氣」等異性戀男性特質，游離在主流性別角色之外的男同志易受到隱性歧視，男性性工作者難免遭受更多惡意。David在更為保守的世紀初入行，登出報刊廣告「男同志按摩」。陌生人便發來訊息或致電，用「賤格」、「契弟」等字眼辱罵他。他全都一笑置之。

儘管香港同性婚姻仍不合法，David卻樂見社會風氣開放許多。荷蘭是全球首個同性婚姻合法化的國家，David希望未來香港如荷蘭般開放，同性伴侶亦能自在公開關係。

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