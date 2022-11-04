　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老司機哀號！高雄「選妃名店」又被抄　爆乳刺青妹排排站哭了

記者賴文萱／高雄報導

高雄夜生活多采多姿，以「選妃」聞名的七賢路「電信大樓」，更是老司機們的買春聖地。新興分局日前接獲檢舉，該棟大樓疑似又有色情性交易，經多日探查蒐證，逮捕到涉嫌提供全套性交易的5名陸籍、越南籍女子，其中，3名女子正與男客性交易結束，另2女子則在等待接客，全案於偵訊後，依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼29歲負責人廖男以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，並從中獲取媒介費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局接獲電信大樓性交易情資後，2日喬裝前往現場執行搜索，據了解，29歲負責人廖男以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，並從中獲取媒介費。現場查獲廖男、23歲黃姓男員工，以及5名女性性工作者，還有3名男客。

5名女性性工作者，有4人是越南籍，1人是大陸籍，當天查獲時，3名女子才剛與男客連結完就遭逮，另外2名女子則是在等待接客服務，另外，現場也查扣帳冊、保險套等證物。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，5名性工作者皆為逾期居停留的人士，越南籍4人以外籍勞工身分來台，陸籍女子則是在疫情前持觀光簽證進來，後續由移民署高雄市專勤隊接續處理，警方也將擴大追查幕後有無應召集團操控，以徹底根除不法。

全案於偵訊後，店家廖、黃等2男依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，另性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／21歲女大生三重陸橋突墜落　頭破爆血
歐陽娜娜爆新戀情！同居「大2歲男星」　他裸上身被拍
厄文正式道歉了！　美媒：籃網生涯已經告終
快訊／丫頭婆婆癌逝！　警政署前署長王卓鈞妻子享壽68歲
澎恰恰金主秘密金庫曝！　警驚：開銀行了
15歲少女失蹤8天　「1杯珍珠奶茶」釣到她
快訊／警大校長爆與黑道出入招待所　徐國勇下令徹查
爆乳妹排排站哭了！　高雄「選妃名店」又被抄
蕭煌奇罕見摘墨鏡自拍「亮出真面目」！　1.7萬人朝聖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

柯打蔣權貴、批陳擋疫苗　嘆難助黃珊珊：路要自己走

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

謝金燕加入《來吧！營業中2》！　合體原子少年、Hold住姐激火花

日158cm男砸千萬斷骨增高　「隆鼻、除斑」變紅牌帥公關

陳大天欠債「張小燕霸氣幫還一半」　鉅額曝光！小S驚呼：那麼多

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

拒盤查！台東BMW男狂催油門　險撞員警譙三字經...妨害公務送辦

查選舉不實謠言　「影射貪污+造謠」屏東警方移送5案

警政署前署長王卓鈞妻子罹癌　不敵病魔今晨離世享壽68歲

桃園婦騎機車買菜　流浪60公里深夜頭份迷路...暖警助返家

澎恰恰恩人秘密金庫曝！藏2億虛擬幣+現金4284萬　警驚：開銀行了

橫向3連撞！臨停路邊突撐傘開車門　害人「烏龜翻」橫躺路中

車門把手黏黏的！他下車接國小兒下課　回頭驚見快乾膠繞一圈

老師海綿擦女兒臉！母罵「老巫婆」大鬧幼園　嗆：讓你開不成

強吻老闆娘還伸舌頭　餐廳廚師挨告強制猥褻...竟辯「愛護晚輩」

中信盃黑豹旗／去年哭過不甘心　復興女投最後一次先發沒遺憾

林氏璧／亞洲XBB家族持續增加　1月迎下波疫情言之過早

《戰神：諸神黃昏》海外評分10／10刷整排　網友：PTSD怕爆

網路民調黃偉哲壓倒性領先　施政魄力獲民眾肯定

國際旅展登場！　華航A321neo客機概念打造展場

歐陽娜娜驚爆新戀情！同居「大2歲男星」　他光上身出門倒垃圾

高雄人哭了！入秋空品最差「霧霾吞掉大樓」　環保局出手了

直擊／旅展便宜機票搶翻！「這2國」最夯　民眾嗨喊：比以前優惠很多

結婚18年淪乾癟大媽！她離婚後「絕地變身」成辣妹　驚人對比曝光

快訊／大四女學生三重陸橋突墜落　頭破爆血命危搶救中

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

社會熱門新聞

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

澎恰恰恩人幕後大咖曝　名模錢帥君富商老公列首謀

開太慢被按喇叭　駕駛撞飛騎士

看上14歲鮮肉同事！她忍不住硬上　下場超慘

即／詐騙集團中壢囚虐32人　警破門攻堅

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

債務談判爆衝突！新店15歲少年遭砍躺血泊

保時捷違停嗆：有種開槍！　無照屁孩討拍芭比Q了

澎湖轎車翻覆！29歲媽慘死　4歲幼女、好友受傷送醫

藝人陳仙梅國道遭追撞　貼文「沒耽誤通告！」

男大生叭一聲秒被汽車撞噴掰咖　無良駕駛：撿手機

老司機哭哭！高雄「選妃名店」又被抄

媽動員10多名黑衣人堵校門　接女下課

更多熱門

相關新聞

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

臨停路邊突撐傘開車門！害「烏龜翻」

大翻車現場！新北市汐止區4日上午發生一起車禍，34歲鄭姓男駕駛將車輛違規臨停路邊，隨後開啟車門，導致74歲蘇姓男駕駛反應不及碰撞，車輛往中間車道偏移後，與49歲陳姓女駕駛碰撞，釀陳女整輛車「烏龜翻」四輪朝天，再波及到陳姓駕駛車輛，所幸鄭男與陳女輕微受傷，現場4部車駕駛經酒測皆為0。

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

即／高鐵男旅客突倒地失去心跳

警大校長陳檡文遭爆跟角頭共赴招待所　侯友宜：我不太了解

警大校長陳檡文遭爆跟角頭共赴招待所　侯友宜：我不太了解

攜手8位參選新人做薑餅屋　侯友宜力挺：年輕人願意犧牲奉獻

攜手8位參選新人做薑餅屋　侯友宜力挺：年輕人願意犧牲奉獻

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

勸「不要亂丟菸蒂」　清潔工遭暴打失血亡

關鍵字：

電信大樓性交易色情影音

讀者迴響

熱門新聞

阿翔10歲女兒「根本爸爸戴假髮」！

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

幫澎恰恰還債！林秉文嫌洗錢300萬交保

32人赴中壢求職遭囚禁凌虐

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

快訊／《棒棒堂》拿鐵離婚了！老婆深夜聲明

農遊券4.0來了！　「買600送600」限量9萬份

閃亮亮衣服脫一半「破尺度炸出南半球」！

罹癌成光頭！高雄正妹參選議員

潘逸安兒出生2週「疑患超級罕病」！

蕭煌奇罕見摘下墨鏡「亮出真面目」！

傳台積電「美員工」結訓返國！他揭內幕

iPhone摔地上竟裂成「天使的翅膀」

76歲資深女星「牽小40歲男友」放閃！　情侶裝約會

司機送貨吃泡麵　脫口罩罰8千

更多

最夯影音

更多
孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG

孫生走鐘獎惹怒小哥哥艾里　他放話「上傳網美爆料片」：真的會GG
狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

狄鶯親口叫孫安佐女友「媳婦」　她甜喊：現在未來我就愛他

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

桂綸鎂「當小三？嫁豪門？不婚？」　《台北女子圖鑑》真實呈現愛情掙扎

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

奴才「吸塵器吸肚」幫按摩　虎斑貓淡定躺床享受：蘇胡

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

八斗子漁港休旅車落海！　駕駛無生命跡象搶救不治

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面