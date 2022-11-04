老司機哀號！高雄「選妃名店」又被抄　爆乳刺青妹排排站哭了

記者賴文萱／高雄報導

高雄夜生活多采多姿，以「選妃」聞名的七賢路「電信大樓」，更是老司機們的買春聖地。新興分局日前接獲檢舉，該棟大樓疑似又有色情性交易，經多日探查蒐證，逮捕到涉嫌提供全套性交易的5名陸籍、越南籍女子，其中，3名女子正與男客性交易結束，另2女子則在等待接客，全案於偵訊後，依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦。

▲高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼29歲負責人廖男以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，並從中獲取媒介費。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局接獲電信大樓性交易情資後，2日喬裝前往現場執行搜索，據了解，29歲負責人廖男以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，並從中獲取媒介費。現場查獲廖男、23歲黃姓男員工，以及5名女性性工作者，還有3名男客。

5名女性性工作者，有4人是越南籍，1人是大陸籍，當天查獲時，3名女子才剛與男客連結完就遭逮，另外2名女子則是在等待接客服務，另外，現場也查扣帳冊、保險套等證物。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，5名性工作者皆為逾期居停留的人士，越南籍4人以外籍勞工身分來台，陸籍女子則是在疫情前持觀光簽證進來，後續由移民署高雄市專勤隊接續處理，警方也將擴大追查幕後有無應召集團操控，以徹底根除不法。

全案於偵訊後，店家廖、黃等2男依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，另性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲▼性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。（圖／記者賴文萱翻攝）