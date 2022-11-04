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社會 社會焦點 保障人權

老司機認證人圖相符！警抄高顏值選妃店　極品清純妹一原因逃過

記者賴文萱／高雄報導

高雄以「選妃」聞名的七賢路「電信大樓」是老司機們的買春聖地，但近日再度遭到警方查緝，逮到5名涉嫌提供全套性交易的陸籍、越南籍女子。據了解，該家SPA會館以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，小姐都主打高顏值正妹，不少老司機認證「人圖相符沒照騙」，其中，新來的極品「清純學生妹」菲菲，當天因沒到店裡工作，這次躲過一劫。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局接獲電信大樓性交易情資後，2日喬裝前往現場執行搜索，現場查獲29歲負責人廖男、23歲員工黃男，以及5名女性性工作者，還有3名男客。

據了解，這家SPA會館以LINE通訊軟體聯繫媒介性交易，廣告主打小姐具備高顏值水準，且年紀也多在20~30歲左右，吸引大批老司機口耳相傳前去朝聖，每次性交易收費約2600-3600元。

▲▼老司機認證沒照騙！「高顏值選妃店」被抄，極品清純妹沒班逃過一劫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「高顏值選妃店」被抄，極品清純妹菲菲沒班逃過一劫，但廣告上主打的服務人員琳琳遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

這家會館獲得不少老司機認證，服務人員「人圖相符」，本人跟照片都很像，沒有太過修圖，而這次被逮的5名女性性工作者中，有一位就是在廣告上主打的服務人員琳琳。

其中，店裡一位號稱「清純學生妹首次私兼」的台妹菲菲，擁有C罩杯好身材，加上修長大腿，是被口耳相傳的極品。據了解，該家店一個時間會有4-5位服務人員上班，如果客人有特別指名，負責人才會通知小姐來加班，這次警方查緝時，沒發現菲菲下落，推測剛好沒有班，才躲過一劫。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼29歲負責人廖男以LINE通訊軟體，聯繫媒介性交易，並從中獲取媒介費。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

這次遭逮的5名女性性工作者，年齡最小25歲，最大35歲，有4人是越南籍，1人是大陸籍。當天查獲時，3名女子才剛與男客連結完就遭逮，另外2名女子則是在等待接客服務，警方並於現場查扣帳冊、保險套等證物。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，5名性工作者皆為逾期居停留的人士，越南籍4人以外籍勞工身分來台，陸籍女子則是在疫情前持觀光簽證進來，後續由移民署高雄市專勤隊接續處理，警方也將擴大追查幕後有無應召集團操控，以徹底根除不法。

全案於偵訊後，店家廖、黃等2男依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，另性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼性工作者及男客共8人，依違反社會秩序維護法移送裁處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼老司機哭了！高雄「電信大樓」淫窟又被抄，爆乳刺青妹剛完事遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

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