應召女「牙齒黑」被打槍　她告客人強盜2.1萬...結果馬伕也遭殃

▲應召女控告男客強盜搶錢，卻說溜嘴透露自己工作，害載送她到飯店的馬伕也被查出起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

陳姓應召妹日前以2萬4千元代價，約男客見面性交易，卻在因為牙齒黑，遭男客打槍，原本到手錢也被搶走2萬1，陳女憤而到警局控告楊男涉嫌強盜，卻說溜嘴，承認自己平常都是搭乘另名楊姓馬伕的車子到飯店從事援交，結果臨陣跑走的男客被依強制罪判緩刑，楊姓馬伕則在3日被台北地檢署依媒介性交易罪起訴。

這場性交易的男客是23歲楊姓男子，他在4月26日晚間透過應召站約到陳女性交易，楊男依約到台北市大安區羅斯福路上的客萊思樂行旅，一見面就先給了陳女現金2萬4千元，之後陳女去洗澡，楊男在房間內越看越不對勁，覺得陳女牙齒黑黑的，外型和原本期待有落差。

大約半小時後，楊男等陳女洗完澡，開口要求取消性交易，且認為自己只需要付3000元，陳女拒絕還錢，因此發生爭執拉扯，楊男以蠻力拉扯並搶下陳女皮包後，從裡面抽走2萬1千元離開房間。

陳女不干損失，跑到警局報案稱自己遭強盜，還脫口說出自己從事援交工作，平常都是搭乘另名楊姓男子的車到飯店赴約，警方獲報循線找到楊姓男客並查扣遭搶的2萬1千元，同時也約談楊姓馬伕。

結果楊姓男客因與陳女爭奪現金，被台北地院依強制罪判拘役20天，緩刑2年；而楊姓馬伕則因坦承知道陳女和應召站有合作，檢察官依意圖使人性交易而媒介營利罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決處刑。