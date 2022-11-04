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狂跳健身操！女大生「尿液變紅」就醫驚：差點終身洗腎

女大生積極健身，卻嚴重到住院吊點滴。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女大生積極健身，卻嚴重到住院吊點滴。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人為了瘦身或改善體態，會開始健身，不過凡事都不應該過度。曾有一名女大生，疫情期間在家運動，把健身過程放上網，結果獲得一片好評，使得她更積極賣力去做，怎料卻造成嚴重後果，不得不住院。

家醫科醫師洪暐傑在節目《醫師好辣》透露，有一名20多歲的女大生，疫情期間都是遠距教學，在家都沒有運動，網路發現很多人都在做健身操，原本沒有運動習慣的她，便加入健身的行列，事後把健身過程PO上社群媒體，發現按讚數很高，更激勵她分享健身成果，「很認真每天都發，每天都做，因為按讚數太多了。」後來卻感覺身體全身痠痛，但朋友表示這是正常現象，她聽完以後更努力，直到某天發現真的不對，才來看診。

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女大生發現尿液顏色很深，甚至有點紅。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女大生發現尿液顏色很深，甚至有點紅。（示意圖／翻攝自pexels）

洪暐傑指出，女大生就診時，帶了一罐尿，自述肌肉痠痛。嚇人的是，顏色不只是深黃，甚至有點紅色的狀況。他一看立刻抽血，「肌氨酸激脢」指數正常應該是1、200，「她是1萬多，大概100倍」，證實是「橫紋肌溶解症」，因為運動過度，肌肉被溶解、破壞太多，肌球蛋白跑進尿液，以致於尿液的顏色變得深黃甚至深紅，

洪暐傑解釋，橫紋肌溶解症很嚴重，處理不好可能腎臟會壞掉，終身只能洗腎，因此當下告知要住院打點滴，讓女大生驚呼：「有這麼嚴重嗎？」他提醒，不要輕忽尿液的顏色改變，加上身體有不適，就應該早點就醫檢查。

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