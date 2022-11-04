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台史上最慘火警釀64死！傳「幽靈船」停火場上空：載滿百人才開

衛爾康大火傷亡慘重，事後靈異傳聞不斷。（圖／報系資料照，下同）

▲衛爾康大火傷亡慘重，事後靈異傳聞不斷。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

1995年2月15日晚間7時，台中衛爾康西餐廳大火釀成64人死亡、11人受傷，由於死傷過於慘重，加上現場異常悽慘，導致靈異傳聞不斷。據悉，當時有人繪聲繪影說，曾在火場上空看到一艘「幽靈船」，目的是帶亡魂前往陰間，且乘客必須載滿100人，否則不會啟程，甚至會在台灣各地移動，蒐集火災罹難者的亡靈，至今仍是著名的都市傳說。

當時台灣民間盛傳，在火場上空會出現一艘古代帆船樣式的幽靈船，準備搭載事故現場的罹難者前往陰間，且要載滿百人才會啟航；根據傳說，只有陰陽眼體質者才可看見幽靈船，靈感不強的人通常只能看見一團黑氣籠罩；民俗專家則認為，幽靈船是靈界來接人，一般人之所以看得到，是靈界跟現世重疊產生的現象。

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衛爾康大火傷亡慘重，事後靈異傳聞不斷。

▲警消搜救時，發現二樓窗口附近有許多死者，呈互疊倒在靠窗的位置。

據了解，幽靈船傳說的起源，最早就是從衛爾康餐廳大火開始，之後除了台中之外，台灣南北也發生數起嚴重火災；其中台中的金沙百貨（後改名神鑑大樓）、新北市三重的重新橋、台南的中國城等地，都曾傳出幽靈船現蹤的說法。詭異的是，火場附近的「第一廣場」後來也成為著名靈異場所，經常發生凶案。

至於幽靈船說法的起源，有人認為是來自台灣民間信仰中的「採船」（王船拉人當水手）或是西方傳說中的「飛翔荷蘭人」，但可信度不高；較可信的說法則是，1991年靈異節目《玫瑰之夜》開播，社會靈異風氣盛行，加上衛爾康大火後，台中各校開始加強安全宣導，並以慘劇作為借鑑，傳言便從學生族群裡蔓延開來。

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