iPhone 14 Pro再現災情！爆充飽電「無徵兆死機」　官方回應了

▲iPhone 14 Pro首批用戶反映，手機在滿電的狀態下無法開機。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

蘋果iPhone 14系列自9月上市後，兩款Pro機型需求強勁，至今仍是銷售生力軍，不過自從推出以來頻頻爆出災情，近日許多iPhone 14 Pro用戶反映，手機在充飽電的狀況下，竟無故黑屏開不了機。

根據陸媒《快科技》報導，一名iPhone 14 Pro系列的首批用戶反映，他在睡覺前將手機插上充電後，隔天竟然無法開機，不論是改換電源充電或是長按開機鍵，依舊毫無反應處於死機狀態，且還有數名使用者在網路上反饋遇到類似狀況。

對此，該名用戶與蘋果官方客服聯繫後，經對方指導強制關機下終於成功再次開機，而手機重啟時的電量顯示是滿格狀態，排除是因為電池緣故釀災。至於為何還會無故關機？蘋果客服表示，具體原因仍需進一步確認。

報導指出，從強制關機後仍可開機的操作上來看，應該和iOS系統異常有關，如果故障規模較大，蘋果可能將在下個版本進行修復更新。然而，目前只有iPhone 14 Pro用戶傳出災情，所以也不排除可能是硬體設備出現問題。

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