科技男尿出「烏龍茶」！醫師一查指數破千嚇：恐患猛爆性肝炎

▲尿液顏色反映了個人的健康狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

尿液顏色、糞便狀態往往都跟身體的健康息息相關！急診科醫師賈蔚透露，一名年約20多歲的年輕人有倦怠、小便變深等問題，怎料檢查後發現他患有嚴重的「急性肝炎」。對此，醫師也呼籲民眾，如果尿液呈現不正常的烏龍茶「黃棕色」需趕快就醫治療，以免病況惡化。

急診科醫師賈蔚在節目《醫師好辣》中分享，他某次在查房時看見一名外表明顯黃疸的年輕病人，一查才發現對方的GOT、GPT肝功能指數飆至上千，因此判定是嚴重急性肝炎，如果情況繼續惡化，恐將釀成猛爆性肝炎。

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▲醫師賈蔚提醒民眾，若尿液呈現「黃棕色」需多加留意。（圖／擷取自YouTube／醫師好辣頻道）

賈蔚表示，在詢問患者的病史後得知，對方身體不適已經1個多禮拜，且有倦怠及尿液變深等情況，進一步追問才了解，由於病患在科技廠上班，公司男同事經常會詢問尿液顏色，互相調侃愈深代表工作越認真，所以當時尿色變深，患者並未多加留意，以為只是經常加班、飲食不正常引起，直到出現黃疸症狀，才緊急送醫治療。

對此，賈蔚也提醒，尿液大多是淺黃色，如果突然變深呈現「黃棕色」代表身體出現警訊，可能是罹患黃疸的徵兆，呼籲民眾要多加留意，以免延誤就醫導致病情惡化。

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