車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」：又不是跟妳手臂做

▲男友來找自己竟是為了要打炮，讓原PO相當生氣。（示意圖／翻攝自xframe）

圖文／CTWANT

一名女網友手骨折，告訴了她遠距離的男友，沒想到男友馬上表示要來看她，讓她一度歡喜，結果男友提出要去外面過夜，女網友馬上拒絕，因自己手還很痛，甚至洗澡與換衣服都需要人幫忙，結果男友的原因竟是很久沒有和她發生關係，這讓女網友崩潰，認為難道把我當炮友嗎。

女網友在「Dcard」上發文埋怨「我都骨折了，男友卻只想著打X」，她表示，因為車禍手骨折，結果遠距離戀愛的男友說要來看她，讓她開心不已，結果男友來後卻表示要在外面過夜，但她因為剛出院都還需要人照顧因此拒絕，「睡覺還要喬姿勢，而且洗澡還是其它的可能都需要你幫忙，太麻煩了。」

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結果男友卻回，「有什麼差嗎？我想說很久沒見面了，很想妳耶，也很久沒跟妳發生關係了 。」這讓女網友氣炸回應，「我現在是傷患耶！還是剛出院沒多久的！你怎麼都滿腦子想著這個啦」，結果男友竟接著回「我又不是跟妳手臂做，是跟妳做，有影響嗎？」

這讓女網友氣炸，怒回「不是這個問題吧！我很痛耶！我到現在半夜還會被痛醒的那種，但你來找我就是為了要打砲的？」男友還繼續白目表示，「幹嘛突然這麼生氣啊，我不是在問問看妳意見嗎？」氣到女網友直接掛斷男友電話，認為對方根本只是想要發生關係，完全不顧她受傷的事情。

這樣的狀況讓不少網友搖頭，「根本只把妳當炮友阿」、「真的要分手耶」、「也太白目了吧」、「除非他很帥，不然我會放生」、「你確定他對你是走心不是只走腎嗎」、「直接果斷分手加封鎖刪除」。

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