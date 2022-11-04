「林耕仁真的出事了」　媒體人曝新竹選情「他」勝選機率大增

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林耕仁真的出事了」　羅旺哲曝新竹選情「他」勝選機率大增

▲▼國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

▲林耕仁、沈慧虹、高虹安。（圖／合成圖）

實習記者李密／台北報導

國民黨新竹市長候選人林耕仁日前爆料民眾黨候選人高虹安聘男友當公費助理「寄生國會」，事件後續發展也牽動了新竹選情。對此，媒體人羅旺哲4日直指「林耕仁真的出事了」，他歸類分析林耕仁臉書網友留言，發現完全沒有藍營大咖人士的留言，他推測，民進黨候選人沈慧虹勝選機會大增，是「完全可預料的事」。

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力攝）

▲林耕仁。（圖／記者陳凱力攝）

日前林耕仁爆料高虹安聘男友當公費助理「寄生國會」引爆連環爭議，羅旺哲今在臉書發文表示，繼林耕仁、沈慧虹接連開記者會夾殺高虹安後，林耕仁更在臉書發文猛批並秀出李姓助理的健保資料，彷彿是發表勝選感言那樣的氣勢，網友留言十分踴躍。

羅旺哲表示，仔細看臉書即可發現留言大概只分三種，分別為第一種挺綠民眾「感謝丞相賜箭」為最多，第二種反綠民眾「敢問足下、是福是禍」次多，第三種支持者助威「籠絡人心、一統天下」為最少。羅旺哲說，看完這篇貼文後，發現一件對林耕仁殘酷的事實，就是完全沒有藍營「藍勾勾」的大咖人士留言。

他認為，似乎連藍營的人都看不下去林耕仁的選戰打法，紛紛保持距離，不想淌這渾水。不過也不代表高虹安有機會，高虹安這陣子發言的「傲氣」，仍在藍營支持者心中發酵，雙方對立更深，藍營支持者或許不多，但也很難轉移。因此，羅旺哲預測，沈慧虹勝選機會大增，是「完全可以預料的事。」

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