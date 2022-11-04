快訊／高鐵男車廂內突昏厥！　送醫搶救不治　

▲男子在車廂內昏厥，護理師實施CPR搶救。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

記者許宥孺／高雄報導

高鐵左營站今(4日)中午傳出乘客昏迷，一名男子在車廂內不明原因突然倒地無呼吸心跳，現場由高鐵護理師、救護人員施予CPR急救後送醫，不過搶救後仍宣告不治。

這起事件發生在中午11點10分，69歲洪姓男子搭乘高117車次列車抵達左營站，於12車廂內突然昏迷，高鐵護理師緊急趕往CPR搶救。警消獲報後，也趕抵現場接續處理，救護車於11點24分抵達現場，並由洪男的家屬陪同到醫院，不過經搶救後仍不治。