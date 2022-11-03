11/7起量體溫強制令取消　高鐵防疫不打折！「發燒客勸導別搭」

▲11/7起高鐵仍保留量體溫及進站動線，旅客發燒將勸導避免搭乘。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布11/7起「營業場所及公共場域取消強制體溫量測」，台灣高鐵公司今(11/3)表示，高鐵防疫不打折，車站將維持提供紅外線測溫儀及進站動線，一旦發現旅客發燒將勸導避免搭乘大眾運具。

11/7起搭乘大眾運輸將不再強制量測體溫，台灣高鐵公司表示，為提供旅客安心乘車環境，高鐵防疫不打折，11/7起列車折返清潔消毒、車站每小時消毒一次等現行防疫措施將持續進行，且將維持現有車站紅外線體溫量測儀設置及相關進站服務動線。

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高鐵公司表示，一旦偵測到旅客有發燒症狀，服務人員將向旅客宣導，應避免搭乘大眾運具，也呼籲旅客注意個人健康狀況、保持良好衛生習慣，並配合各項防疫措施，共同維護自身健康及大眾乘車安全。

台灣高鐵公司表示，旅客搭乘高鐵，自進入車站大廳、乘車至出站，仍請自備口罩並全程佩戴。高鐵車站每小時即針對自動售票機、驗票閘門、電扶梯扶手及電梯按鈕等旅客較常接觸之設備加強清潔消毒，每日營業結束後再進行車站全面消毒。

此外，列車於端點站進行折返清潔時，也會針對座椅餐盤、扶手、廁所等旅客較頻繁接觸之服務區域加強清消，行進間則針對車廂門按鈕、玄關把手、廁所把手等處以酒精擦拭消毒，收班後再以漂白水進行擦拭。