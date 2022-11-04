▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委羅明才4日質詢再提廢除印花稅議題，行政院長蘇貞昌回應，台中市長盧秀燕擔任立委時提案廢印花稅，中央幾年前要做，盧秀燕當上市長後卻反對，藍營還群起反對。蘇貞昌越講越氣，羅明才趕緊表示，別人做不了，還是蘇貞昌有魄力，才能把這件事協調好，「繼續努力啦！不要氣餒。」

立院今進行施政總質詢，過去曾提案主張廢除印花稅的羅明才再次呼籲廢除印花稅，蘇貞昌回應，說起印花稅，不說還好，「你上次也沒有幫忙講話，你現在還講，你忘記這個發展嗎？」

蘇貞昌表示，自己3年多前接行政院長，工商協進會理事長林伯豐帶一批人來談廢除印花稅，「我當場答應啊！」他們全體拍手，藍綠立委也都提案過，但這是地方稅，廢除後中央要補地方，「我都願意喔！結果，哼。」

對於當年提案狀況，蘇貞昌回憶，自己一同意後，行政院也為此編列120億元，結果包括地方跟本來同意廢除的立委像盧秀燕等人，都紛紛表示反對，「我要補他，他也沒有半毛損失，林伯豐也不出來講話，包括你也是，你現在又提。」

對於當年廢除印花稅進度，蘇貞昌表示，當年不只盧秀燕提案、吳敦義也提案，準備實行的時候，卻有很多國民黨人突然跳出來反對，還罵他廢除印花稅是慷地方之慨，「我要做的時候又一堆人出來講相反的話，我何必這麼忙？從此以後林伯豐講的話我都沒在那個...」

蘇貞昌表示，自己本來不想講這麼直接，「是你今天質詢才又提到。」蘇貞昌越講越氣，羅明才也安撫，別人做不了，還是蘇貞昌有魄力，才能把這件事協調好，請蘇貞昌繼續打拚，「繼續努力啦！不要氣餒，有地方需要我協調也沒問題。」