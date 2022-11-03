索命電線垂空中...騎士被凌空勒頸飛起重摔　怨：騎快點頭就斷了

記者許權毅／台中報導

太可怕！台中一名23歲蔡姓女騎士10月31日行經沙鹿區台灣大道七段時，突然人被「吊起」重摔，才發現竟是一條黑色電線勒住自己的脖子，讓女騎士嚇說「如果快一點，頭是不是就被割斷了」。警方表示，該路口電線為沙鹿區公所監視器線路，曾在同月28日遭聯結車勾斷，當時已通報公所搶修，近日疑似又被強風吹落，也立即通報處理。

▲▼蔡女騎著機車準備右轉時，突然遭到電線勒脖重摔。（圖／民眾提供）



後方騎士拍下整個過程，蔡女騎著機車準備右轉光華路，突然頭部劇烈彎折，整個人往後仰倒，接著連人帶車重摔倒地。畫面中拍攝到一條黑色不明物懸在半空中，一看才發現疑似是一條電線。

蔡女在臉書社團發文表示，當時是下雨天視線不良，電線掛在路邊勾到脖子，整個人被吊起來往後摔，那是不是再快一點，頭就被割斷了？並且向沙鹿的網友尋求行車紀錄器。

▲▼電線懸在空中，天色昏暗加上雨勢，相當難察覺。（圖／民眾提供）



清水分局沙鹿分駐所警方表示，垂落的電線為沙鹿區公所所配置，為監視器的線路，28日上午曾遭到聯結車勾斷，當時立即通報區公所到場維修，由於近日東北季風增強，疑似因此再度導致電線垂落，警方已通報區公所到場確認，立即搶修。

▲▼警方表示，當下就立即通報沙鹿區公所處理。（圖／民眾提供）