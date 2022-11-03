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婦衝銀行匯款給AI投資老師5千美元　潮州警聯手行員及時阻詐

▲潮州警分局光華所派出所警員林建鑫、林昶謙成功阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲潮州警分局光華所派出所警員林建鑫、林昶謙成功阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東潮州鎮60歲黃姓婦人在Line通訊軟體加入投資股票群組，群組裡的老師教導他們操作股票，要她先匯款5000美元給老師操盤，黃婦匯款時行員發現有異，連絡潮州警方趕往處理，聯手成功阻止她被騙。

▲潮州警分局光華所派出所警員林建鑫、林昶謙成功阻止黃婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局光華所派出所警員林建鑫、林昶謙日前接獲轄內元大證券行員報案，稱一名婦人疑似遭詐騙，欲轉匯新臺幣15萬元給一名投資老師，行員發現有異，連絡警員到場協助處理。

警方到場了解，得到黃姓婦人表示之前於Line通訊軟體加入投資股票群組，稱有專門投資老師教導他們操作股票，於是要她先匯款5000美元(約莫新台幣16萬元)給該名AI投資老師操盤。

兩名員警一聽認為她遇到詐騙集團，對她說明只要發現關鍵字LINE投資群組+金錢就是假投資詐騙，該群組內成員約9成都是詐騙集團成員，謊稱投資會有多少獲利作為誘惑，後續待被害人匯款後會告知未收到支付金額等問題，要求陸續付款等手法，警方另告知應立即刪除封鎖LINE群組，勿再與其通訊聊天，以免陷入其他詐騙陷阱中，黃婦方了解後，得知受騙，停止匯款，對警方熱心解說深表感激。

潮州分局長簡彥匡呼籲，詐欺手法層出不窮，無論民眾收到何種訊息或電話，要求提供帳戶資料、提交金錢、操作ATM解除設定都是屬於詐騙手法，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

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