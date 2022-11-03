熟女ATM前慌張講手機！他奪電話開嗆：不要再打了　真相被讚爆

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名曾姓熟女日前接到詐騙電話，神色慌張在超商邊講手機邊要操作提款機，警方獲報前往關心時，曾女還很不耐煩表示，只是帳務出問題，不需要協助。員警一聽對話內容就知道是詐騙，一把拿走曾女手機對詐騙集團開嗆「我是派出所警察，省省吧，不要再打了！」事後曾女才恍然大悟，但已損失3萬元。



▲高雄女遭詐ATM前慌張講手機，霸氣警奪走開嗆：省省吧！不要再打了。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，1日晚間6點多，有民眾跑進楠梓分局右昌派出所，告訴警方對街的一處超商內疑有民眾遭到詐騙。警方立即派員前往超商，並發現一名女子神色慌張的講著手機在提款機前排隊，對該女子詢問時，她還很不耐煩表示不需要協助，只是因為一些帳務問題正在跟郵局通話！





▲員警一聽對話內容就知道是詐騙電話，奪走女子手機怒嗆，女子是後才恍然大悟。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，員警一聽對話內容就知道是詐騙電話，便一把拿過女子手機，霸氣向詐騙集團人員怒嗆：「我是派出所警察，省省吧，不要再打了！」隨即掛上電話。事後員警向女子解釋，她才相信遭到詐騙，前往派出所進行報案。

據了解，這名49歲曾女日前在某鞋店購物後，沒幾天接獲自稱是店家的電話，稱因店員操作不慎而會自她的帳戶連續扣款，隨後又接獲來自郵局人員的電話，要求她操作ATM進行解除。曾女不疑有他，從自己的帳戶領出6萬多元，依著歹徒指示要用超商存款機存入歹徒指定戶頭，存了3萬元後就遇上員警勸阻。

警方表示，一開始曾女因被詐騙集團唬住，面對警察到場還不願意相信遭到詐騙。在員警拿過電話向對方說：「省省吧！不要再打了！」她才恍然大悟，緊急前往派出所報案，進行帳戶警示與圈存。曾女隨後也感謝那位熱心的民眾與警察的協助，沒有讓剩下的3萬元再入詐騙集團的口袋。