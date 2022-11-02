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男網友誆稱「黑幫堂主」約見面　女大生險遭詐騙3萬元

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名吳姓女大生透過網路交友軟體，認識一名暱稱陽光男孩的「阿傑」，加Line後2人相談甚歡，並相約超商見面，對方未現身反而要求買3萬元遊戲點數才能見面，吳女欲取消約會即遭對方恐嚇稱其經紀人「黑幫堂主」不快，幸好市警二分局警方據報及時說明制止，才讓吳女鬆口氣。

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局警方指出，吳女與對方約定時間到了，男子阿傑遲未現身，卻傳訊息要求吳女先買3萬元遊戲點數才能見面；吳女直覺有異，欲取消約會，結果男網友阿傑立馬變臉，表示其經紀人自稱為「某幫派之堂主」很不高興，狠嗆「確定要玩對不對」！超商店長察覺有異並報案，市警二分局海安所獲報到場，安撫吳女並告知這是詐騙老梗，騙不到錢就恫嚇的技倆，奉勸網路交友注意陷阱，遇到騙徒趕緊報警，吳女才鬆了一口氣。

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，20歲的吳姓女大生日前和一名暱稱「阿傑」的男子認識後，對方自稱陽光男孩「高富帥」，並發動柔情攻勢，讓吳女誤以為對方是真心和她交往，1日下午3時許和男子相約在康樂街一家超商碰面。吳女抵達超商後，等了數10分鐘都不見男子現身，不久，男子傳來訊息，要求她先在超商購買3萬元遊戲點數才能見面，吳女直覺有異，於是回覆男方要取消約會；未料男子卻變臉，傳來「你現在是什麼意思？確定要玩對不對？」，隨即另一名暱稱為「某幫派之大0堂主」傳Line表示，他是阿傑的經紀人，催促吳女趕快去把錢領出來購買遊戲點數拍照給小弟看看。

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）
吳女收到訊息後，感到非常緊張且害怕，趕緊進入超商購買遊戲點數，洪姓店長發現有異報警，市警二分局海安派出所巡邏員警黃游成、盧卜誠火速趕往，員警安撫吳女，告知那是詐騙集團的慣用手法，先加好友噓寒問暖後，再以恫嚇方式威脅對方依指示購買點數，勸誡吳女勿被詐騙集團牽著鼻子走，吳女確認是詐騙伎倆後，打消購買點數的念頭，安心返家。

▲吳姓女大生，遭詐騙集團以假交友真詐騙手法欲騙買3萬元遊戲點數，幸好超商與二分局警方及時制止成功阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局呼籲，網路陷阱多，尤其詐騙集團化身高富帥或是年輕貌美的女子滲透各交友網站與軟體，伺機以遊戲點數遂行詐騙，如有遇疑似遭詐騙情形，請立即撥打165防詐騙諮詢專線或110報案，以避免辛苦的血汗錢遭騙取。

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