7年級生手搖聖品「草莓蛋蜜汁」　他求問哪裡有賣：學生共同回憶

記者黃翊婷／綜合報導

「草莓蛋蜜汁」堪稱是6、7年級生回憶中的手搖飲料聖品。一名網友日前在臉書PO文提問，「雙北地區還有哪裡有得喝嗎？」意外掀起其他網友熱議，大家紛紛留言表示，「好懷念的飲料」、「這是我國小的回憶，大概30年前」、「還有芬蘭汁，是加了紅石榴的蛋蜜汁」。

▲草莓蛋蜜汁喝起來就像草莓牛奶。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

一名網友1日在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，「草蛋」也就是草莓蛋蜜汁，應該是許多6、7年級生學生時期的共同回憶，「雙北地區還有哪裡有得喝嗎？」

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文章公開之後掀起其他網友留言熱議，「這好像在高雄林園還有」、「去新竹光國華中對面喝啦」、「光是蛋蜜汁這3個字，現在要看到都很難」。這篇文章連帶也勾起許多人的回憶，「還有青蘋果牛奶，都停賣了」、「蛋蜜汁好懷念的飲料」、「曾經叫了一杯蛋蜜汁，店員還臨時騎車出去買蛋」、「這是我國小的回憶，大概30年前」、「還有芬蘭汁，是加了紅石榴的蛋蜜汁」。

▲部分店家還有在販售草莓蛋蜜汁。（圖／翻攝自Google地圖）

至於什麼是蛋蜜汁，有老饕解答，是一種加入蛋黃、柳橙汁、蜂蜜、檸檬和牛奶的飲料，喝起來像多多綠茶，而草莓蛋蜜汁喝起來則像是草莓牛奶。

不過，由於蛋殼容易沾染雞糞，雞糞中常有沙門氏菌，會引發急性腸胃炎，造成腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐等症狀，嚴重者甚至可能導致死亡，董氏基金會曾提醒民眾，料理前一定要將雞蛋用水洗乾淨，食用含有未全熟蛋品的料理，例如沙拉醬、月見冰、蛋蜜汁等等，也要多加留意。