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「錢是我的不干你事」　警霸氣一句話讓他無言...成功阻詐180萬

▲游姓男子遭詐欲滙180萬元，警方趕忙前往阻止。（圖／桃園警分局提供）

▲游姓男子遭詐欲滙180萬元，警方趕忙前往阻止。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲游男子疑似遭詐騙欲匯出180萬元投資，員警獲報立即趕抵現場協助勸導，但游男還大聲堅持沒有受騙「錢是我的不干你的事」，嚷著要取回存簿離開至別家銀行匯款，員警與行員為避免其受騙，以堅決的態度應對，並要行員不要交付存簿，「責任我來扛！」最終說服游男放棄匯款。

▲▼經行員和員警苦勸終讓游男放棄滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經行員和員警苦勸終讓游男放棄滙款。（圖／桃園警分局提供）

▲▼經行員和員警苦勸終讓游男放棄滙款。（圖／桃園警分局提供）

國泰世華銀行北桃園分行職員李小姐3日下午接到一位游姓男子的匯款單，準備匯出新台幣180萬元到某帳戶購買外滙，對於行員的關懷提問不願回應，顯得極不耐煩，李女馬上向分行鄭姓經理及盧姓協理反映，並一起苦婆心勸導，但游先生仍堅持匯款，不願接受勸導。

鄭經理立即通報桃園警察分局景福所，警員李承諺立即抵達現場瞭解，不料游男看到警察反應更激烈，嚷著要行員把簿子還他，他要去別家銀行匯款，並怪罪行員竟通報警察，過程中游男完全不理會行員和員警的勸阻，只是催著要拿簿子，並說「錢是我的不干你的事」等語，員警見狀立即制止，要行員不要交付存簿，責任他來扛，

游男見到員警堅決的態度後當場無言，態度並趨軟化，接著再查詢他欲匯款的帳戶已被通報為警示帳戶，至此游男才明白遭詐騙，也說明原本匯款是要做投資外滙用，既然警察跟銀行都擋他，那就不要匯了，隨即帶著存簿回家。

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