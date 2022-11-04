外送員被開罰單　怪店家「沒提供停車位」！找老闆理論：沒良心

▲原PO氣炸找店家理論。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少外送員取餐時，會先機車停在店家門口，不過近日有一名外送員氣炸表示，店家門口沒有提供停車位，只是把車子停在店門口進去取餐，結果就被警察開罰單了，氣得他找店家理論，還嗆店家沒有停車位，就不應該開外送接單，怒罵店家沒良心，「害外送員被開違規停車罰單，你們很爽嗎？」

該名外送員在臉書「爆料公社二社」發文，日前接到一筆訂單，地點位於台北市松山區慶城街1號複合式商場，剛好遇上警察開罰單，「開罰單算我倒楣，但這美食街店家，難道不知道你們這條路很難有停車位嗎？」於是原PO將車停在距離商場三條街以外的地方找停車位，大約1公里的距離，到餐廳找老闆理論。

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老闆表示是外送員自己的問題，「你被開罰單，關我們餐廳什麼事情」。原PO認為是店家的責任，「你們這些店家沒停車位，幹嘛要開外送平台接單，害外送員被開違規停車罰單，你們很爽嗎？你們這些店家完全沒良心啊！為了賺錢還要害外送員被開違規停車罰單」。

▲原PO停車取餐被開單。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文一出，網友們表示，「被開罰單怪餐廳，這神邏輯太不可思議了」、「奇文共賞，被開單怪店家」、「事實上停車本來就是外送員要自行處理的，難不成店家跟外送合作還得買個車位供外送員停啊，覺得不好停以後拒單不就得了」、「標準的怨天尤人，永遠都是別人的錯」、「我笑到不知道說什麼耶」、「你不適合跑外送，你還是轉跑道吧」。

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