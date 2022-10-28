百年永和國小「斥資21億」改建！提供600停車位、多元活動館場

▲永和國小將改建。（圖／翻攝自臉書／陳鴻源‧愛的行動粉絲團）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有百年歷史的新北市永和國小，其改建計畫昨日終於出爐，將斥資21億元，興建教學大樓、綜合多功能大樓；不僅如此，還新增315格停車位，這樣未來就有近600個汽機車停車位，能供民眾使用。

現任新北市副議長、國民黨市議員候選人陳鴻源發文指出，他與新北市長侯友宜、連斐璠議員昨一同視察永和國小，由於該校已有百年校史，時間的痕跡也留在校舍上，「陳舊校舍有龜裂危險，讓鴻源倍感憂心，全校100班、2500人目前唯一遮風避雨的空間，就是一小塊風雨操場；另外，大門位置車道狹小，影響學生上下學動線安全，學校周邊也多為老舊社區，停車位更是一位難求。」

陳鴻源表示，在他與連斐璠議員長期奔走，與市政府強力爭取下，終於爭取到21億的改建預算，「改建分兩階段，一階改建教學大樓，另一階改建綜合多功能大樓，盼八年內能改建完成，讓永和國小能夠不斷成長與茁壯，尤其發展社區共榮共好，除了現有283個停車位另增加315格，未來將提供近600個汽機車停車位。」

另外，開放式校園設計，讓周邊居民們在授課時間外，能進入校園遊憩運動，多功能綜合大樓內則包含多元活動場館，讓民眾能有更好的遊憩環境。

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