外送員「穿雨衣進店取餐」慘收負評喊冤！店家回嗆1句　遭1星洗版

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外送員「穿雨衣進店取餐」慘收負評！店家嗆：穿雨衣一律給負評

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲店家要求外送員脫雨衣才能入店取餐。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

外送員下雨天穿著雨衣，騎機車為大家送餐相當辛苦，有一名外送員表示，因為穿著雨衣入店取餐，被店家打上一星負評，但店家沒有在外設置餐點取餐區，也沒有貼告示穿雨衣不能入店，氣得到店家的Google評論留言，結果店家卻回「穿雨衣進來取餐的司機，我一律都給負評」，引起網友砲轟。

有網友在臉書「爆怨公社」發文，貼出高雄某間店的Google評論，外送員穿雨衣進店取餐，結果收到店家給1星負評，「你有你店家的考量，外送員就沒有考量嗎？那麼怕雨衣進入，你應該可以考慮在外面取餐，不然就貼大大的告示牌，隨便就給外送員負評，你們店家也好不到哪裡去」。

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怎料，店家卻在底下回覆「穿雨衣進來取餐的司機，我一律給負評啦，你們穿著濕的雨衣站在那邊滴水，沒有造成麻煩的愧疚感嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲店家給外送員一星負評。（圖／翻攝自Google評論）

貼文一出，不少網友湧入Google評論狂洗一星，「店家歧視感十足」、「對外送員那麼不友善，平台關起來算了，大家都要互相好嗎」、「建議您在下雨天的時候，把外送平台關掉，然後自己去送，就不會被外送員穿雨衣踩得濕答答的，這樣不是皆大歡喜嗎？」

事後，店家修改原留言，強調沒有不友善對待外送員，是為了避免店內濕滑造成意外，才會禁止穿雨衣入店，而且店門口有貼「雨衣勿入」及「在門口設置雨天取餐區」，絕對沒有刻意找外送員麻煩，「修改不代表我們認錯，互相尊重是基本，你們司機人多霸凌店家，我們只是求生存，回覆當下確實有情緒，但我們從未歧視司機，客人也一樣雨衣勿入，謝謝」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google評論）

▲其他外送員指出，店家根本就沒有設置外送取餐區。（圖／翻攝自Google評論）

不過，有外送員留言，「昨天中午去取一張外送單，前腳才剛踏進去就被櫃檯那位中性的女子制止，不要進來，那口氣真的還蠻不好的，於是我就出去等她把餐點拿出來，回到家就看到被店家按一個負評，店家說有設立『雨天外送取餐區』根本沒有！」「我是身受其害的外送員，取完第二單，一轉身還沒出店門，聽到櫃檯人員碎念：為什麼還沒去送餐。立馬看手機就是得到兩個負評」。

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