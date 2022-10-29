外送「小肉豆」遭客訴扣錢！他見奇葩原因怒：總有千萬種理由免單

▲不少人為求方便，都會透過外送平台解決三餐。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

熱騰騰的炸物起鍋後，店家通常會灑上胡椒粉提升風味，是不少饕客的最愛。不過，有店家近日遭客訴「胡椒粉加太多不健康」，導致訂單被外送平台扣錢。對此，老闆也無奈感嘆「客人總是有千千萬萬種理由免單！」

一名炸物攤老闆在臉書「爆廢公社公開版」分享截圖，只見一張眾多炸物的訂單中，「小肉豆」和「洋蔥圈」被外送平台標註有「食品安全問題」，因為客人表示胡椒粉太多、太鹹，會危害健康，因此這2樣炸物被「免單」，對方直接省下79元，而損失的費用則由店家自行承擔。

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▲原PO分享外送平台通知，只見訂單中的小肉豆和洋蔥圈被「免單」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

老闆也在文中開酸這名顧客，「抱歉抱歉，下次看到你的單我一定不會改（改變作法）...寧願再被扣錢，我也不會改。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛為老闆抱不平，「都吃加工食品了，還在擔心健康問題」、「不喜歡可以在單上註明阿！沒註明現在在怪？」、「胡椒粉不健康，油炸食品很健康？人客官啊，您是把腦子也炸一炸吃下去了嗎？」、「現在的客人病的不輕啊，粉太少也嫌分太多也嫌，為了這種鳥事坑老闆凹免費的不怕下地獄嗎」。

另外，也有網友說，「胡椒加太多，的確是很鹹」，老闆則回覆，「是啊！被反應胡椒多也不是一兩次，但能因為胡椒免單的，我還是第一次」，若客人有備註無粉或少粉，他也會按照對方需求出餐，感嘆「客人總是有千千萬萬種理由免單」。

據了解，小肉豆是南部某雞肉大廠的商品，外型似小香腸、鑫鑫腸，味道卻不太一樣，口感較脆，搭配荷包蛋、蛋餅、蘿蔔糕，讓不少民眾一試成主顧，在南部十分常見，而中部則是部分早餐店有納入菜單，近年在台北早餐店、或鹽酥雞攤有時也能看到它的身影，不過並非每家店都會進貨。

▼小肉豆外型似小香腸、鑫鑫腸，味道卻不太一樣 。（圖／資料照／翻攝爆廢公社）





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