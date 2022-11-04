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大陸 大陸焦點 特派現場

她「看抖音太大聲」　遭陌生男一拳灌臉…無情痛毆！鄰居下場曝光

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子驚醒被痛毆嚇壞。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者許凱彰／綜合報導

一名陳姓女子睡覺到一半，遭到男子翻窗進屋摀嘴痛毆，嚇壞報警。男子很快地遭到警方逮捕，身分是家住在隔壁的鄰居，他遭逮僅表示，「因為陳姓女子刷抖音短視頻的聲音太大，影響到休息，喝了點酒想進去嚇唬她一下。」

根據《澎湃新聞》報導，家住大陸上海的陳姓女子2020年8月9日凌晨在睡覺時，突然感覺到床邊好像有人坐著，嚇醒一睜眼只看見一名著黑衣的短髮男子坐在床邊，還來不及呼救，嘴巴就被嫌犯摀住阻止發出求救聲音，另一隻手則是出手痛毆臉部，直到陳姓女子咬住手指才停手，翻窗逃走。

▲▼抖音。（圖／翻攝自抖音）

▲嫌犯直言，是因為陳女抖音開太大聲，被影響到，才犯案。（圖／翻攝自抖音）

警方趕到現場，除了找到嫌犯遺落的拖鞋與手套外，還發現被害陳姓女子的陽台，除了她之外，只有隔壁鄰居侯男可以使用，直到清晨循線找到犯案的侯姓男子，在被問到犯案動機時，侯男僅表示，「因為她（陳姓女子）刷抖音短視頻聲音太大，影響到休息，我喝了點酒想進嚇唬她一下。」

上海市嘉定區人民檢察院2日以涉嫌非法侵入他人住宅罪對候男依法批准逮捕。檢察官表示，雖然從常理分析，嫌犯翻窗目的可能並非為了恐嚇被害人，根據證據，沒有證據指向竊取財物或是性侵被害女子等主觀意圖，不過根據侵入方式，已經現實侵害到陳女士的居住安寧，能夠證實侯男的行為已經涉嫌非法侵入住宅罪。

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